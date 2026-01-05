Météo. Pas de cars Nomad dans toute la région Normandie mardi 6 janvier

Météo France fait durer l'alerte orange neige et verglas jusqu'à 10h, mardi 6 janvier pour tous les départements Normands. L'alerte restera jaune encore deux heures, jusqu'à midi. La Région Normandie a donc pris une décision pour ses lignes de cars.
"La Région Normandie suspend l'ensemble des lignes du réseau NOMAD CAR (scolaires et commerciales) pour la journée du mardi 6 janvier 2026", explique-t-elle dans un communiqué.
Un grand risque de routes glissantes
Cette décision est justifiée par le grand risque de routes glissantes à cause de la neige tombée sur des sols froids, et donc la possibilité d'avoir du verglas. Les températures négatives sont attendues jusqu'en milieu de semaine.
