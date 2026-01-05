Seine-Maritime. Météo : toujours pas de transports scolaires demain dans le département

Météo-France a placé le département de la Seine-Maritime en vigilance orange "Neige Verglas" ce lundi 5 janvier. La vigilance est prolongée jusqu'au mardi 6 janvier 15h, en raison de chutes de neige annoncées sur des chaussées gelées. Elles pourraient atteindre entre 10 et 15cm selon les secteurs. Des températures négatives sont annoncées en journée, descendant jusqu'à -4° à -8° (sur le Pays de Bray) au cours de la nuit.

Suspension des transports scolaires maintenue

Compte tenu des conditions de circulation ce lundi matin et des prévisions pour demain, le préfet maintient la suspension des transports scolaires pour la journée de mardi. Sauf information contraire des établissements, les élèves seront bien accueillis dans les écoles, collèges et lycées.

Interdiction de circuler pour les plus de 7,5 tonnes

En raison du non-respect, par nombre de véhicules de plus de 7,5 tonnes, des arrêtés de circulation pris dimanche soir, et de la dégradation de la situation météorologique, des difficultés sont apparues sur différents axes structurants dans la matinée. Dans ces conditions, le préfet a pris une interdiction de circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble des axes routiers de la Seine-Maritime, jusqu'à nouvel ordre.