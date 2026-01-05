En ce moment Le Chat Léman
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Météo : toujours pas de transports scolaires demain dans le département

Mobilité. Météo-France ayant prolongé sa vigilance orange "Neige Verglas" pour le département de la Seine-Maritime jusqu'au mardi 6 janvier à 15h, la préfecture a décidé de maintenir la suspension des transports scolaires pour cette journée de mardi, tout comme l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes.

Publié le 05/01/2026 à 14h16 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Météo : toujours pas de transports scolaires demain dans le département
La suspension des transports scolaires est maintenue pour la journée du mardi 6 janvier en Seine-Maritime, tout comme l'interdiction de rouler pour les plus de 7,5 tonnes. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Météo-France a placé le département de la Seine-Maritime en vigilance orange "Neige Verglas" ce lundi 5 janvier. La vigilance est prolongée jusqu'au mardi 6 janvier 15h, en raison de chutes de neige annoncées sur des chaussées gelées. Elles pourraient atteindre entre 10 et 15cm selon les secteurs. Des températures négatives sont annoncées en journée, descendant jusqu'à -4° à -8° (sur le Pays de Bray) au cours de la nuit.

Suspension des transports scolaires maintenue

Compte tenu des conditions de circulation ce lundi matin et des prévisions pour demain, le préfet maintient la suspension des transports scolaires pour la journée de mardi. Sauf information contraire des établissements, les élèves seront bien accueillis dans les écoles, collèges et lycées.

Interdiction de circuler pour les plus de 7,5 tonnes

En raison du non-respect, par nombre de véhicules de plus de 7,5 tonnes, des arrêtés de circulation pris dimanche soir, et de la dégradation de la situation météorologique, des difficultés sont apparues sur différents axes structurants dans la matinée. Dans ces conditions, le préfet a pris une interdiction de circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble des axes routiers de la Seine-Maritime, jusqu'à nouvel ordre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
1 radiateur électrique 1500w
1 radiateur électrique 1500w Orignolles (17210) 100€ Découvrir
2 radiateurs électriques 2000w
2 radiateurs électriques 2000w Orignolles (17210) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Météo : toujours pas de transports scolaires demain dans le département
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple