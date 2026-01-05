Manche. Neige et verglas : 13 accidents sur les routes, 13 blessés légers

Depuis la nuit de ce lundi 5 janvier, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 13 accidents de la route dus aux mauvaises conditions climatiques, neige et verglas. 13 personnes légèrement blessées ont été prises en charge et évacuées vers les hôpitaux.
Les secteurs concernés
Ces accidents se sont produits sur les secteurs suivants :
- Saint-Lô,
- Hocquigny,
- Brix,
- Créances,
- Méautis,
- Grosville,
- Lessay,
- Bricquebec,
- Villedieu-les-Poêles,
- Sainte-Mère-Eglise,
- Huberville.
