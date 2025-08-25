Près de Cherbourg. Deux accidents ont fait deux blessés dans la matinée

Deux accidents de la route se sont produits ce lundi 25 août en début de matinée. Une collision entre une voiture et un deux-roues s'est produite à Tourlaville, boulevard de l'Est, vers 7h30. Une femme âgée de 28 ans a été blessée.

• A lire aussi. Eure. Une octogénaire meurt dans un face-à-face entre sa voiture et un poids lourd

Un autre accident

A Hardinvast, lieu-dit le Mont, un peu avant 9 heures, ici, une seule voiture était impliquée. Une femme de 18 ans a été blessée. Les deux victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin. 10 sapeurs-pompiers ont été déployés sur ces deux accidents de la route.