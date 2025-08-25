En ce moment Man ! i feel like a woman Shania TWAIN
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Près de Cherbourg. Deux accidents ont fait deux blessés dans la matinée

Sécurité. Deux accidents de la route font deux blessés près de Cherbourg-en-Cotentin ce lundi 25 août en début de matinée.

Publié le 25/08/2025 à 11h42 - Par Thierry Valoi
Près de Cherbourg. Deux accidents ont fait deux blessés dans la matinée
Deux accidents près de Cherbourg-en-Cotentin font deux blessés lundi 25 août. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Deux accidents de la route se sont produits ce lundi 25 août en début de matinée. Une collision entre une voiture et un deux-roues s'est produite à Tourlaville, boulevard de l'Est, vers 7h30. Une femme âgée de 28 ans a été blessée.

A lire aussi. Eure. Une octogénaire meurt dans un face-à-face entre sa voiture et un poids lourd

Un autre accident

A Hardinvast, lieu-dit le Mont, un peu avant 9 heures, ici, une seule voiture était impliquée. Une femme de 18 ans a été blessée. Les deux victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin. 10 sapeurs-pompiers ont été déployés sur ces deux accidents de la route.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Cherbourg. Deux accidents ont fait deux blessés dans la matinée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple