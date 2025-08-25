Eure. Une octogénaire meurt dans un face-à-face entre sa voiture et un poids lourd

Un terrible accident s'est produit dimanche 24 août vers 17h sur la RN12 à Armentières-sur-Avre. Un poids lourd et une voiture se sont percutés, un face-à-face. Le choc a été violent.

La conductrice est restée piégée dans sa voiture

La conductrice de la voiture, une femme de 80 ans, est restée piégée dans l'habitacle de son véhicule. Après désincarcération, le médecin du Smur n'a pu que constater son décès.

Le chauffeur du poids lourd, un homme de 20 ans, est indemne. L'intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers.