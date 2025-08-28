Près de La Haye. Deux blessés dans une collision entre deux voitures

Une collision entre deux voitures s'est produite mercredi 27 août vers 18 heures à Saint-Jores, près de La Haye, sur la route départementale 903.

Une femme piégée dans la voiture

Dans l'une des voitures, une femme âgée de 41 ans s'est retrouvée piégée dans l'habitacle. Elle a pu être dégagée par les secours, blessée, elle a été évacuée vers le centre hospitalier de Cherbourg. Dans la seconde voiture, un homme âgé de 43 ans a été légèrement blessé et transporté vers l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.

19 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.