Près de Deauville. Deux hommes sont morts dans un accident de la route cette nuit

Un accident mortel est survenu dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 août, dans le Calvados. Vers 1h30 du matin, un véhicule, seul, a effectué une sortie de route sur la RD288, à Bonneville-sur-Touques, tout près de Deauville, et a fait deux victimes. "Il s'agit d'une probable perte de contrôle de la voiture", s'avance la gendarmerie.

Les deux victimes n'étaient pas originaires des lieux

Les deux occupants sont morts malgré les tentatives de réanimation des secours. Il s'agit de deux hommes, de 37 et 45 ans. Ils n'étaient pas originaires des lieux, confirment les forces de l'ordre. Une enquête est désormais ouverte afin d'établir les circonstances de ce drame.