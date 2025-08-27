Près d'Avranches. Une voiture percute un arbre : un jeune homme grièvement blessé

Un jeune homme de 20 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route mardi 26 août vers 14h30 à Saint-Ovin rue de la Jarrière près d'Avranches.

Sa voiture est allée percuter un arbre. La victime a dû être désincarcérée, elle a été médicalisée sur place avant d'être évacuée par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 vers le CHU de Caen.

13 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.

