Carentan-les-Marais. Une fillette blessée après avoir été heurtée par une voiture

Une petite fille âgée de 10 ans a été renversée par une voiture ce lundi 22 septembre en début de matinée vers 8h30 à Carentan-les-Marais, boulevard de Verdun.
Transportée à l'hôpital
La fillette a été légèrement blessée. Son état a nécessité son transport par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Saint-Lô.
