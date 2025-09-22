En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Carentan-les-Marais. Une fillette blessée après avoir été heurtée par une voiture

Sécurité. Une fillette de 10 ans a été blessée après avoir été renversée par une voiture ce lundi 22 septembre en début de matinée à Carentan-les-Marais.

Publié le 22/09/2025 à 14h48 - Par Thierry Valoi
Une fillette de 10 ans a été renversée par une voiture à Carentan-les-Marais. - Thierry Valoi

Une petite fille âgée de 10 ans a été renversée par une voiture ce lundi 22 septembre en début de matinée vers 8h30 à Carentan-les-Marais, boulevard de Verdun.

Transportée à l'hôpital

La fillette a été légèrement blessée. Son état a nécessité son transport par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

