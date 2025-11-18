Carentan-les-Marais. Un blessé grave dans une collision entre deux véhicules

Un grave accident de la route s'est produit ce lundi 17 novembre à 13h15 sur la route départementale 971 à Carentan-les-Marais. Il s'agit d'une collision entre une voiture et une balayeuse privée.

Evacué par hélicoptère

Un homme de 57 ans a été grièvement blessé. Médicalisé sur place, par une équipe du Samu et évacué par Dragon 50, l'hélicoptère de la Sécurité civile, vers le CHU de Caen.