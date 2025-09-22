Près de Carentan. Trois blessés dans un accident entre deux voitures

Un accident entre deux voitures s'est produit dimanche 21 septembre vers 15h30 à Saint-Côme-du-Mont, sur la route départementale 974, près de Carentan.

• A lire aussi. Près de Coutances. Accident entre une voiture sans permis et un utilitaire : un adolescent blessé

13 sapeurs-pompiers mobilisés

Trois personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par les secours. Deux femmes âgées de 18 et 53 ans ainsi qu'un homme de 52 ans. Un homme de 21 ans est indemne.

13 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.

• A lire aussi. Manche. Deux hommes, blessés dans un accident de voiture, conduits à l'hôpital