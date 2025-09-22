En ce moment Outside Calvin HARRIS
Près de Carentan. Trois blessés dans un accident entre deux voitures

Sécurité. Une collision entre deux voitures a fait trois blessés dimanche 21 septembre à Saint-Côme-du-Mont, près de Carentan. Les victimes ont été prises en charge par les secours.

Publié le 22/09/2025 à 09h02 - Par Thierry Valoi
Près de Carentan. Trois blessés dans un accident entre deux voitures
Trois blessés dans une collision entre deux voitures. - Illustration

Un accident entre deux voitures s'est produit dimanche 21 septembre vers 15h30 à Saint-Côme-du-Mont, sur la route départementale 974, près de Carentan.

13 sapeurs-pompiers mobilisés

Trois personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par les secours. Deux femmes âgées de 18 et 53 ans ainsi qu'un homme de 52 ans. Un homme de 21 ans est indemne.

13 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.

