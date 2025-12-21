Calvados. Eau de rose, choux ou pain d'épices : ils réinventent la bûche de Noël

C'est un incontournable des fêtes. Quand on pense au repas de Noël, on pense au foie gras, aux huîtres, à la dinde, et bien évidemment à la bûche en dessert. Certaines sont même pensées dès l'été, afin qu'elles soient proposées aux clients au début du mois de décembre. Si, cette année, vous êtes en quête de renouveau et que vous voulez sortir des sentiers battus, voici quatre bûches originales de Noël, proposées par des pâtissiers de Caen et de son agglomération.

"Mon Beau Sapin", "La Croquembouche", "La Tatin" et "La Pain d'épices". - Droits Réservés

"Mon Beau Sapin" de Alban Guilmet

Au fil des années, le chocolatier-pâtissier Alban Guilmet s'est imposé comme une référence à Caen et en Normandie. Comme chaque année, il propose cinq bûches, avec notamment la classique "3 chocolats". On retrouve aussi deux à trois nouveautés par an, comme avec son "Beau Sapin" : une bûche composée d'un biscuit noisette et de graines de courges, avec un crémeux à la framboise, accompagné d'un confit de myrtilles sauvages et d'une crème à l'eau de rose. Selon Tiphaine Lavieille, chargée de communication, les recettes sont composées dès le mois de juin, pour ensuite les tester en grandeur nature. Comptez 32€ pour un format quatre personnes, et jusqu'à 39€ pour six.

"La Croquembouche" du Sablé Doré

Installés depuis mai dernier dans leurs locaux de Fleury-sur-Orne, Romain et Emélie Hemery se sont aussi mis en mode "Noël". Parmi les 11 bûches spécialités et traditionnelles, "La Croquembouche" sort du lot : c'est une pièce montée sous forme de bûche. On y retrouve des choux, de la nougatine et de la crème pâtissière vanille. "C'est toujours un challenge de proposer des créations atypiques comme celle-ci et nous sommes impatients de voir si elle va marcher pour la proposer en entremets", explique Romain Hemery, boulanger-pâtissier du Sablé Doré. Trois versions sont proposées, de 20,40€ pour quatre à 40,80€ pour huit personnes.

"La Tatin" de la boulangerie de Jules

Avec une décennie d'expérience à Verson, Pauline et Franck Marie savent de quoi ils parlent concernant les bûches. Cette année, ils proposent "La Tatin", un roulé avec une compotée de pommes façon tatin et une mousse au chocolat au lait, accompagné de spéculoos. "Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de mettre la Tatin en avant", explique Pauline Marie, qui était déjà sur la conception de cette création au début du mois de septembre. "On essaye aussi de sortir les clients de leur zone de confort", ajoute la pâtissière. Au niveau des prix, la bûche quatre personnes est fixée à 19,80€. Comptez 29,70€ pour six.

"La Pain d'épices" de Palette Sucrée

Voici la touche un peu plus indépendante, avec Marion Texier, qui a créé sa propre pâtisserie appelée Palette Sucrée. Elle réalise ses chefs-d'œuvre dans son laboratoire, chez elle. Parmi toutes les créations qu'elle propose, et qu'elle a d'ailleurs l'opportunité de vendre sur le marché de Fontaine-Etoupefour, sa bûche originale rend hommage au pain d'épices et à la clémentine.

L'incorporation du chocolat "Dulcey" est originale, avec son goût biscuité et caramélisé, qui apporte une douceur complexe et originale aux ganaches, mousses et desserts, en alternative au chocolat blanc.

Une seule version de six personnes est proposée, au prix de 44€.