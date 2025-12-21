Cyclisme. Le Mayennais Marc Madiot cède sa place de manager général de Groupama-FDJ pour en devenir président

Il a fondé l'équipe sous le nom Française des Jeux en 1997. Marc Madiot cède sa place de manager général de Groupama-FDJ à l'aube de la saison 2026 de cyclisme, à son adjoint depuis 18 mois Thierry Cornec. "Sur le plan sportif pur, j'ai fait le tour de la question", a-t-il dit dans un entretien croisé à L'Equipe et l'AFP.

"Mon ambition est que l'équipe me survive"

Le Mayennais de 66 ans reste tout de même au sein de la structure et va occuper un poste de président, pour accompagner le développement de l'équipe et des partenaires actuels. "Mon ambition est que l'équipe me survive. Il faut se tourner vers l'avenir et je ne suis plus l'avenir à moyen ou long terme", estime-t-il.

Tout l'aspect sportif et opérationnel revient donc à la charge de Thierry Cornec, issu du monde de l'entreprise. Ce changement, jugé nécessaire par les deux hommes pour la continuité de l'équipe, intervient dans un contexte où "le monde du vélo évolue très vite", selon Thierry Cornec.