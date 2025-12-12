Football. "Une fierté de représenter son pays" : deux Lavallois convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations

Même s'il y avait peu de doute sur sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), Mamadou Camara attendait la liste officielle de la sélection du Mali. Elle est tombée dans la soirée du jeudi 11 décembre, et son nom y figurait bien, tout comme celui du gardien lavallois Mamadou Samassa.

"Je suis le petit nouveau"

La veille, en conférence de presse avant la réception de Dunkerque, l'attaquant a montré une joie mesurée. "C'est toujours une fierté de représenter son pays. Ce sont les émotions et la fierté des parents et des proches", a souligné celui qui participera à sa première CAN.

Il pourra bénéficier de l'expérience de son coéquipier dans les buts, avec qui il parle de l'échéance depuis plusieurs jours. "Mamadou (Samassa) en a déjà vécu plusieurs. Je suis le petit nouveau qui va découvrir. Il m'accompagne comme un grand frère, il est toujours là", raconte-t-il, et d'ajouter : "Si j'ai des minutes, je vais essayer de performer et faire le maximum."

Combien de matchs manqués avec Laval ?

Mamadou Camara et Mamadou Samassa, seuls Tango sélectionnés pour la CAN, auront un public attentif à Laval. "On sera les premiers supporters de nos joueurs et on suivra le Mali plus que les autres nations", sourit Olivier Frapolli. Ils rejoindront leur sélection immédiatement après la rencontre contre Dunkerque et manqueront le 8e tour de Coupe de France contre Guingamp.

Si le Mali ne sort pas de la phase de groupe, les deux joueurs pourraient revenir avant la rencontre de Clermont, le 3 janvier, auquel cas ils bénéficieraient de jours de repos. Si la sélection remplit son objectif d'aller jusqu'en demi-finale, les Lavallois prolongeront leur absence jusqu'au week-end du 17 et 18 janvier pour disputer le match pour la 3e place ou la finale, quand leurs coéquipiers recevront Bastia.