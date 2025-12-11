En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Orne. Une collecte de dons lancée pour transformer une ancienne filature en fabrique théâtrale

Culture. A Saint-Pierre-d'Entremont, près de Flers et Tinchebray, le Moulin-de-l'Hydre va continuer sa métamorphose. Occupée par l'association Les Bernards l'Hermite depuis plus de quatre ans, cette ancienne filature va bientôt se transformer en une fabrique théâtrale. Une collecte de dons a été lancée lundi 8 décembre.

Publié le 11/12/2025 à 17h12, mis à jour le 11/12/2025 à 17h33 - Par Martin Patry
La collecte de dons a été lancée lundi 8 décembre, en présence de plusieurs élus. - Martin Patry

"C'est une étape importante pour nous", sourit Simon Falguières, auteur, metteur en scène et comédien membre de l'association Les Bernards l'Hermite, à Saint-Pierre-d'Entremont (Orne). Lundi 8 décembre, une collecte de dons menée par la Fondation du patrimoine a été lancée pour permettre au collectif d'artistes de transformer une ancienne usine de textile en une fabrication théâtrale.

"Un chantier colossal"

Soutenu à l'année par le Département et la Région Normandie, le Moulin de l'Hydre avait déjà été retenu au loto du patrimoine, en septembre, ce qui permettra à l'association Les Bernards l'Hermite d'obtenir des fonds via un système de jeux à gratter. "C'est un dispositif national. L'argent récolté par la Française des jeux (FDJ) sera partagé entre les différents lieux qui ont été sélectionnés", explique Simon Falguières.

La collecte de dons lancée le 8 décembre permettra de son côté d'apporter des fonds supplémentaires. "On a besoin de fonds publics mais aussi de fonds privés, affirme Simon Falguières. On veut construire une fabrique théâtrale d'un genre nouveau mais il faut d'abord sauver le bâtiment et refaire la toiture, la charpente et les huisseries. C'est un chantier colossal car la filature date de 1871", poursuit-il.

Une initiative "extraordinaire"

En quatre ans, les membres du collectif ont déjà aménagé une partie du site. Chaque été, ils organisent un festival en extérieur qui rassemble près de 500 spectateurs à chaque représentation. La création d'une fabrique théâtrale permettrait d'organiser des spectacles plus fréquemment. "L'art permet de s'élever par la pensée et l'émotion. Les gens ont besoin de ces aventures humaines que le théâtre permet de créer", assure Simon Falguières.

L'objectif du projet est surtout d'apporter cette culture en milieu rural. "Cela permet aux habitants, notamment aux plus jeunes, d'avoir accès à une culture de très haute qualité, raconte Jérôme Nury, député de la troisième circonscription de l'Orne. Pour faire vivre la culture dans nos campagnes normandes, je trouve que c'est une initiative extraordinaire qui mérite d'être soutenue", conclut l'élu. La collecte de dons lancée lundi 8 décembre pourrait permettre à l'association de récolter 200 000 euros.

Pratique. Pour faire un don, rendez-vous sur fondation-patrimoine.org.

