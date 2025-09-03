Près de Flers. Retenu au Loto du Patrimoine, un ancien moulin organise un festival dans un cadre atypique

Le théâtre s'invite là où on ne l'attend pas ! Au petit village de Saint-Pierre-d'Entremont, près de Flers, le Moulin de l'Hydre ouvre ses portes aux comédiens et au public pour deux jours de festivités. Cette ancienne filature du XIXe siècle accueille vendredi 5 et samedi 6 septembre plusieurs artistes, pour certains de renommées nationale et européenne. "C'est une chance exceptionnelle", se réjouit Simon Falguières, coorganisateur de l'événement.

"Le premier jour, on accueille le collectif de théâtre de rue La Méandre, reconnu de façon européenne, et qui propose un spectacle de danse électro. Le lendemain, on accueille l'orchestre du Nouveau Monde, point culminant du festival. Ce sont 70 musiciens qui font de l'orchestre philharmonique militant", détaille-t-il. Les différents spectacles se jouent en extérieur, autour de la bâtisse, l'intérieur étant réservé au stockage des décors, atelier de costumes et loges des artistes.

Une (re)construction du lien social

Pour son festival, le moulin attend 500 personnes chaque jour. L'événement a pour but de renouer ce lieu historique avec le petit village de Saint-Pierre-d'Entremont et ses habitants. "Pour les gens, c'est un lieu qu'ils ont toujours connu en activité. Les grands-parents travaillaient ici, les enfants sont déjà venus", explique Simon Falguières.

Notre reportage sur le sujet Impossible de lire le son.

Un dernier défi attend encore l'association Les Bernards l'Hermite, propriétaire du moulin, et ses bénévoles : celui de rénover l'ancienne usine du moulin. "On s'est dit qu'il fallait lui redonner une seconde vie par le théâtre", glisse-t-il. Possible grâce à sa sélection au Loto du Patrimoine, le projet est de créer une fabrique théâtrale.

• A lire aussi. Cotentin. Le jackpot pour le château de Vauville au Loto du Patrimoine ?

Avec une fin de travaux prévue pour 2028, le moulin se voit offrir une nouvelle beauté, plus qu'urgente. "La première chose à faire, c'est de sauver le bâtiment, assure Simon Falguières. Pour cela, il faut refaire la toiture, les huisseries, rendre le bâtiment le plus sain possible et pouvoir dans une deuxième phase faire le théâtre à l'intérieur." Une nouvelle scène prendra place dans l'ancienne usine.