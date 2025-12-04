En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Bon plan. Tefal, Moulinex, Rowenta à moitié prix : la braderie du Groupe Seb revient dans la Manche, où et quand en profiter

Economie. La grande braderie du Groupe Seb s'installe à Saint-Lô du 5 au 7 décembre 2025, avec des centaines d'articles de cuisine et de petit électroménager proposés à prix réduits. Un rendez-vous très attendu dans la Manche, idéal pour faire de bonnes affaires avant les fêtes.

Publié le 04/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Bon plan. Tefal, Moulinex, Rowenta à moitié prix : la braderie du Groupe Seb revient dans la Manche, où et quand en profiter
Les marques stars qui cartonnent : Tefal, Moulinex, Rowenta… - Unsplash

Si cette braderie attire autant, c'est parce qu'on y retrouve les marques phares du Groupe Seb : Tefal, Moulinex, Seb, Krups, Rowenta, Calor, Lagostina, WMF ou encore Krampouz.
Des références qui, en période de fêtes, deviennent des opportunités très recherchées.

Les visiteurs auront accès à des appareils emblématiques : Cookeo, friteuses Air Fryer, Cake Factory, machines à café automatiques, aspirateurs balais et bien d'autres incontournables très attendus.

Le bon plan ultime : les produits reconditionnés vraiment moins chers

Autre atout devenu clé : la présence d'une gamme de produits reconditionnés par les équipes du groupe.
Ces appareils, déjà vendus puis retournés par les consommateurs, sont testés, contrôlés et remis en état avant d'être proposés à prix particulièrement attractifs. Une option qui séduit de plus en plus pour allier économies et démarche responsable.

Infos pratiques : ce qu'il faut savoir avant d'y aller

Dates : du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025
Lieu : Parc des expositions de Saint-Lô
Horaires :

Vendredi & samedi : 10h – 19h

Dimanche : 10h – 17h
Entrée : gratuite
Paiements : carte bancaire et espèces

