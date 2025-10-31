Conso. Nouvelle répartition des heures creuses en Normandie, ce qui vous attend dès ce week-end

A partir de ce samedi 1er novembre 2025, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) met en place une nouvelle organisation des heures creuses. Ce changement vise à aligner la consommation électrique des foyers avec les périodes où la production d'énergie renouvelable, notamment solaire, est la plus forte.

Désormais, les heures creuses hivernales s'étendront principalement de 23h à 7h du matin, avec au moins cinq heures consécutives à tarif réduit. En revanche, entre le 1er avril et le 31 octobre, les heures creuses estivales basculeront davantage en journée, entre 11h et 17h, sur des créneaux de jusqu'à trois heures.

Une adaptation à la montée en puissance du solaire

L'époque où les heures creuses étaient pensées pour écouler la production nucléaire nocturne est révolue. Aujourd'hui, l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques alimente de plus en plus le réseau en milieu de journée.

Concrètement, les machines à laver, chauffe-eau ou lave-vaisselle pourront être programmés en pleine journée au printemps et en été, tandis qu'ils continueront à tourner la nuit pendant la période hivernale.

• A lire aussi. EDF pourrait brider la puissance de son réacteur EPR de Flamanville jusqu'en 2031

Une réforme qui fera des gagnants et des perdants

Ce changement ne sera pas neutre pour tout le monde. Les foyers équipés d'appareils programmables ou d'installations photovoltaïques domestiques pourraient y gagner, en profitant de tarifs réduits pendant la production solaire.

En revanche, ceux qui concentrent leur consommation le soir risquent de voir leur facture évoluer. Les experts conseillent donc d'adapter les habitudes dès maintenant et de vérifier les nouveaux créneaux affichés sur les factures d'électricité ou dans les espaces client en ligne.

• A lire aussi. Bon plan. Cinq astuces pour réduire votre consommation de chauffage

Huit heures creuses par jour, mais plus flexibles

Le principe reste inchangé : huit heures creuses quotidiennes sont garanties, dont au moins cinq heures d'affilée la nuit. Les trois heures restantes pourront désormais basculer en journée, selon les régions et les profils de consommation.

En Normandie, où la production solaire se développe rapidement, cette répartition devrait encourager une utilisation plus souple et plus écologique de l'énergie.

C'est une petite révolution silencieuse, mais qui pourrait transformer durablement nos habitudes domestiques.