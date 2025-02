Près du Havre. Des panneaux solaires sur les terrains de l'ancien centre technique du HAC

Gainneville sera-t-elle la capitale cauchoise du solaire, à horizon 2027 ? C'est en tout cas l'ambition de la commune, qui souhaite implanter une centrale photovoltaïque sur les terrains de l'ancien centre technique du HAC.

Quelques rares traces de la vie d'avant…

8 900 panneaux solaires

Situé sur la commune voisine de Saint-Laurent-de-Brèvedent, ce site avait été racheté par l'ancienne municipalité de Gainneville en 2019, après le déménagement du centre d'entraînement du HAC Foot à Soquence, près du stade Océane du Havre. Depuis, les clubs de foot et de rugby gainnevillais - contraints de quitter les terrains dans leur commune en raison d'un projet immobilier - utilisent les anciens terrains du HAC, mais aucun nouveau projet n'a abouti et aucun acquéreur correspondant aux attentes de Gainneville et Saint-Laurent-de-Brèvedent ne s'est présenté.

Près de 9 000 panneaux vont prendre place sur les terrains de foot.

Six ans après le rachat décidé par son prédécesseur, le maire de Gainneville, Martial Galopin, a enfin trouvé une solution : 8 900 panneaux solaires seront implantés, au sol, sur les 4 hectares que couvrent les terrains de foot actuels. "Cela nous permet de trouver une issue à ce terrain qui aurait pu devenir une friche, car nous allons rapatrier les équipes sportives chez elles, sur le territoire de Gainneville, détaille l'élu, il y a un intérêt social et sociétal, Gainneville prend sa part, modestement, à la transition écologique."

Et le "paquebot" ? Quid du "paquebot", bâtiment emblématique du HAC, un espace de 1 700m2 à l'architecture arrondie ? "On envisage d'y accueillir une entreprise d'électricité générale qui puisse former à la production d'énergie renouvelable", indique Martial Galopin, maire de Gainneville. "Nous avons des contacts, nous espérons que cela puisse aboutir", poursuit l'élu. Le parking de 75 places pourrait par ailleurs accueillir des ombrières photovoltaïques, des bornes de recharge… Divers systèmes d'électricité renouvelable.

L'électricité produite sur ces 4 hectares permettra d'alimenter l'équivalent de la consommation de 1 600 habitants, "soit les deux tiers de Gainneville". Pour éviter les nuisances visuelles, des talus seront aménagés autour des panneaux. "Nous allons continuer d'associer les riverains et les élus de Saint-Laurent", assure Martial Galopin.

Vendredi 7 février, Gainneville a donc signé une convention de partenariat avec la Société d'économie mixte Axe-Seine énergies renouvelables (SEM ASER) et l'Energie partagée investissement (EPI), qui s'associent à ce projet. "Des terrains comme celui-là sont rares : nous ne sommes ni en zone agricole ou forestière, ni dans une zone naturelle à fort enjeu pour la faune et la flore, nous ne sommes pas non plus soumis aux architectes des bâtiments de France", souligne Mathieu Dancre, directeur général de la SEM ASER.

Le paquebot pourrait accueillir une entreprise d'électricité.

A travers l'EPI, une participation citoyenne permettra aux habitants de cofinancer le projet par le biais d'un actionnariat social. "Cela permet de partager les bénéfices mais aussi de codécider de la façon dont on va conduire le projet, les entreprises avec lesquelles on va travailler, etc." détaille Samuel Faure, responsable d'investissement. L'actionnariat sera possible à partir d'une centaine d'euros. Le schéma de financement précis reste à construire. Ce type de centrale solaire coûte environ un million d'euros par hectare.