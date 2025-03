Football (Coupe de France F). 2€ pour les femmes, gratuit pour les abonnés… Une demi-finale HAC-Paris FC historique et accessible

Quel que soit le scénario, c'est un match historique qui se profile pour la section féminine du Havre Athletic Club. Vendredi 7 mars, les Ciel et Marine accueilleront le Paris FC en demi-finale de la Coupe de France de football, au stade Océane. Depuis sa création, en 2014, la section n'avait jamais atteint un tel niveau dans la compétition.

"Une demi-finale, ça n'arrive pas tous les ans"

Malgré un horaire moins favorable (18h30) que si le match avait été diffusé à la télévision, l'entraîneur des Havraises, Maxime Di Liberto, espère voir de nombreux spectateurs dans les tribunes. "Les joueuses se donnent à fond. Leur récompense, c'est d'avoir 4 000 ou 5 000 spectateurs au stade Océane, prophétisait-il au micro du Débrief 100% HAC, le podcast de Tendance Ouest consacré au club normand, c'est une demi-finale ! Pour le foot havrais, garçons ou filles confondus, ça n'arrive pas tous les ans !

Plusieurs Bleues sur le terrain

L'affiche est alléchante : le Paris FC est l'un des cadors du foot féminin tricolore, actuellement 3e, et "marque à la culotte" le Paris-Saint-Germain au classement en Arkema Première Ligue. L'effectif compte plusieurs joueuses de l'équipe de France A (Lou Bogaert, Melween N'Dongala) ou passées par les Bleues comme la milieu de terrain Gaëtane Thiney et ses 160 sélections. Au Paris FC évolue aussi l'Américaine Deja Davis, qui fut une figure du HAC, participant aux deux accessions en D1.

Le HAC, qui reprend des couleurs en championnat, compte dans ses effectifs des espoirs du foot féminin français, comme Chancelle Effa Effa ou Mélinda Mendy qui brillent régulièrement avec les Bleuettes. La gardienne Laëtitia Philippe a disputé la coupe du monde 2011 et l'Euro 2017 avec les Bleus. "Quand on joue dans un stade Océane vide, ça résonne, souligne-t-elle, quand il y a un peu de monde, on se sent poussées. Cela peut nous aider à faire un gros match".

Record à battre

Pour attirer un maximum de public, le HAC a choisi d'inviter tous les abonnés Arkema Première Ligue, 100% ou Passion de la L1 McDonald's. Le tarif sera de 2€ pour toutes les filles et les femmes ainsi que pour les abonnés Welcome et pour les titulaires d'un billet pour le match de Ligue 1 HAC-Saint-Etienne.

Le record d'affluence pour un match des Havraises remonte à la saison dernière, lors d'une confrontation face à la grande équipe de Lyon, en championnat, avec 4 676 spectateurs recensés par la Fédération française de football, plaçant ce match sur le podium des records pour la saison 2023-2024.

Pratique. HAC - Paris FC, demi-finale de la Coupe de France féminine, vendredi 7 mars à 18h30 au stade Océane. Gratuit pour les abonnés Arkema Première Ligue, 100% ou Passion, 2€ pour le public féminin (mineures et majeures), les abonnés Welcome et les détenteurs d'une place pour le match HAC-ASSE de Ligue 1. 3€ pour les moins de 18 ans. Plein tarif 6€. Réservations sur hac-foot.com.