Football (D1F). Les féminines du HAC reçoivent l'ogre du championnat, l'Olympique Lyonnais

Eugénie Le Sommer, Wendie Renard, Delphine Cascarino, Griedge MBock, Amel Majri… Les stars de l'Olympique Lyonnais - et de l'équipe de France de football - seront au stade Océane, dimanche 2 avril, pour affronter le Havre Athletic Club, dans le cadre de la 18e journée de D1 féminine de football. "C'est comme si les garçons recevaient le Real Madrid", résumait Frédéric Gonçalves, le coach ciel et marine, en conférence de presse d'avant-match.

Face à cet adversaire, huit fois vainqueur de la Ligue des Champions, les Hacwomen espèrent, pourquoi pas, créer la surprise, comme lors de la réception du PSG (2-2). Les Havraises ont, en tout cas, engrangé de la confiance lors de leur dernier match face à Fleury, l'un des poids lourds du championnat, vendredi 24 mars.

Un nul inespéré

Avec une première mi-temps discrète de part et autre (0-0), il aura fallu attendre la seconde partie pour voir de belles actions. Des actions principalement, même totalement, produites par les joueuses de Fleury. C'est alors évidemment le FC Fleury qui ouvre le score, sur une mauvaise passe de la défense havraise. Batcheba Louis (FCF) chipe le ballon à la 66e minute à la défense et n'a plus qu'à marquer le premier but de la rencontre. Alors que Fleury pousse pour marquer un second but, ce sont les Havraises, très invisibles jusqu'alors, avec beaucoup de pertes de balle, qui vont créer la surprise. En effet, à la 87e minute, après un triple changement du Havre, Sadie Sider-Echenberg va marquer sur son premier ballon. Coaching payant pour Frédéric Gonçalves, entraîneur du HAC. Fleury pousse encore plus pour arracher la victoire, mais la défense havraise tient bon et part miraculeusement avec un point.

Avant la réception de Lyon, les Havraises se classent dont provisoirement à la 7e place de D1, avec six victoires, trois nuls et huit défaites. Elles comptent dix points d'avance sur le premier relégable. Mais même s'il se rapproche, le maintien n'est pas encore totalement acquis.