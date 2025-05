Podcast. Le Débrief 100% HAC fête le maintien avec Floqe des HACFans et Chris du KCM84

Pour ce dernier Débrief 100% HAC de la saison, la parole est donnée à des supporters, encore sur un nuage après le maintien du Havre Athletic Club en Ligue 1. Une place dans l'élite du football français décrochée dans les derniers instants, à Strasbourg, par une superbe panenka d'Abdoulaye Touré.

Un match historique

Chris Fouache, président du Kop Ciel & Marine 1984, a vécu ce match au stade de la Meinau, dans le parcage. Florian Hédouin, alias Floqe, membre du bureau des HACFans 1892, était quant à lui au Havre, pour accueillir les joueurs à l'aéroport. Ces deux aficionados racontent comment ils ont vécu cette soirée du samedi 17 mai 2025, qui restera dans l'histoire du club havrais.

Floqe, du bureau des HACFans et Chris, président du Kop Ciel et Marine, sont de retour à la table du Débrief.

L'équipe du Débrief fait aussi le bilan de cette saison 2024-2025, marquée par la personnalité de l'entraîneur, Didier Digard, souvent conspué, dont le groupe s'est finalement révélé au point de devenir la 2e meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, sur la phase retour, avec 17 points glanés.

Mercato et rumeurs de rachat

Au micro de Mathieu Billeaud (Foot Normand), Luc Gallais (Le Courrier Cauchois) et Célia Caradec (Tendance Ouest), nos supporters invités s'expriment aussi sur le mercato à venir et les rumeurs de rachat par la holding américaine Blue Crow évoquées par le journal espagnol As.

