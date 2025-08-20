Près de Caen. Intervenus pour des violences intrafamiliales, les gendarmes découvrent 40 000 euros de drogues

Les militaires de la communauté de brigades de Moult et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Falaise ne s'attendaient pas à ce que leur intervention prenne une telle tournure. Il y a quelques jours ils ont été mobilisés à Bellengreville, situé quelques kilomètres au sud-est de Caen, pour des faits de violences intrafamiliales en présence de mineurs.

Une perquisition fructueuse

Lors de l'interpellation de l'auteur présumé des violences, les gendarmes ont découvert sur lui "une arme et une importante somme d'argent". Epaulés par les gendarmes de la brigade de recherches de Potigny, ils procèdent ensuite à une perquisition. Ils tombent alors sur plus de 50 000 euros en numéraire et l'équivalent de 40 000 euros de produits stupéfiants en tous genres (notamment du cannabis, du crack, de la cocaïne et de l'héroïne…). Deux armes de poing ont également été saisies, ainsi qu'une compteuse à billets, du matériel de conditionnement, un drone et des documents administratifs.

L'homme a donc été présenté à la justice et condamné à trois de prison.