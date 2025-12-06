Les Toques Normandes. La gastronomie régionale rayonne en France et à l'étranger

Faire rayonner la gastronomie normande à l'échelle nationale est l'un des objectifs de l'association de chefs Les Toques Normandes créée en 1980 et qui réunit aujourd'hui 62 membres répartis en Seine-Maritime, Eure, Calvados, Orne et Manche.

"Je suis allé faire du canard à la rouennaise à Limoges"

"Nous mettons en avant la cuisine normande tout au long de l'année", explique Thierry Demoget, chef du restaurant Les Capucines au Petit-Quevilly et délégué départemental de la Seine-Maritime au sein des Toques Normandes. "Nous sommes là par exemple à la Fête du ventre, à Rouen à Table, à la fête du pain et de la coquille et de la crevette à Honfleur", précise-t-il. "Nous sommes aussi présents à toutes les manifestations où nous pouvons intervenir afin de représenter la Normandie", souligne le chef cuisinier. Les membres de l'association s'engagent à promouvoir les spécialités normandes en France. "Je suis déjà allé faire du canard à la rouennaise à Limoges", raconte ce dernier.

Des échanges internationaux

Selon Thierry Demoget, "des échanges sont aussi faits avec la Belgique et des chefs étrangers" grâce à l'intégration de la ville de Rouen au réseau Unesco des Villes créatives dans le domaine de la gastronomie. Un partenariat a aussi été créé entre l'institut Lyfe [ex-institut Paul Bocuse situé à Ecully près de Lyon N.D.L.R.] et les Canardiers de Rouen, "tout ça fait une sorte d'émulation".

Cette année, l'ensemble des membres des Toques Normandes se réunira dimanche 7 décembre dans le cadre d'une assemblée générale. L'occasion de dresser le bilan de l'année qui s'est écoulée.