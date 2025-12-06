En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Manche. Certains médecins de ce village reçoivent leurs patients… Dans un camion !

Santé. Les habitants du Cotentin peuvent prendre rendez-vous chez un médecin dans un camion aménagé : le médicobus. Il vise apporter plus de soin dans le nord de la Manche.

Publié le 06/12/2025 à 09h36 - Par Julien Rojo
Manche. Certains médecins de ce village reçoivent leurs patients… Dans un camion !
Anaïs Le Corr recoit des patients dans le médicobus. - Julien Rojo

C'est un casse-tête pour de nombreux maires. Comment faire que ses administrés puissent prendre rendez-vous chez un médecin ? A Saint-Pierre Église, le maire sortant Daniel Denis peut se réjouir. Sa commune de 1800 habitants possédait déjà un médecin généraliste et une cabine de télémédecine les jeudis et vendredis. Désormais, un cabinet médical dans un camion est présent tous les lundis et mardis sur le parking de la Maison du Cotentin. Ce "médicobus" est le résultat d'un travail mené par la Communauté professionnelle territoriale de santé du Cotentin, la Région, le département, l'Agglomération du Cotentin, et l'Agence de santé régionale. Plusieurs personnalités, notamment les sénateurs David Margueritte, Sébastien Fagnen, la députée Anna Pic, étaient d'ailleurs présents à l'inauguration du médicobus, vendredi 5 décembre.

Plusieurs personnalités ont inauguré le médicobus, comme la députée Anna Pic ou les sénateurs David Margueritte ou Sébastien Fagnen.Plusieurs personnalités ont inauguré le médicobus, comme la députée Anna Pic ou les sénateurs David Margueritte ou Sébastien Fagnen. - Julien Rojo

Un cabinet sur roulettes

"C'est un cabinet de médecin générale classique, c'est juste qu'il est sur roulette", explique Anaïs Le Corre. Cette docteur remplaçante sur Cherbourg consacre ses mardis aux consultations dans le médicobus. D'autres professionnels de santé, à la retraite ou ne disposant pas de cabinet fixe, participent aussi au dispositif. Chaque médecin indique quels lundis ou mardis ils sont disponibles. A l'intérieur du médicobus, les docteurs trouvent le même matériel qu'en cabinet : ordinateur, outils de prise de sang, matériel de vaccination… Du côté des patients, les consultations sont au même prix qu'un rendez-vous médical régulier. Le dispositif s'adresse à toutes les personnes n'ayant pas de médecin traitant.

Le médicobus est présent tous les lundis et mardis à Saint-Pierre-Eglise de 8h30 à 12h30.Le médicobus est présent tous les lundis et mardis à Saint-Pierre-Eglise de 8h30 à 12h30. - Julien Rojo

Seuls les habitants de Cherbourg-en-Cotentin et de Valognes sont exclus du médicobus : l'appel à projets qui finance le camion ne couvre pas ces zones. Il est possible de prendre rendez-vous les lundis et mardi de 8h30 à 12h30 par téléphone au 02 42 07 06 80 et sur le site doctolib.fr. Le médicobus est amené à s'étendre dans d'autres secteurs du Cotentin, comme Saint-Sauveur-le-Vicomte et Quettehou.

Galerie photos
Plusieurs personnalités ont inauguré le médicobus, comme la députée Anna Pic ou les sénateurs David Margueritte ou Sébastien Fagnen. - Julien Rojo Le médicobus est présent tous les lundis et mardis à Saint-Pierre-Eglise de 8h30 à 12h30. - Julien Rojo

Manche. Certains médecins de ce village reçoivent leurs patients… Dans un camion !
