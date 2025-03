Cotentin. David Margueritte entre au Sénat : "Je voulais garder mes mandats exécutifs"

Mardi 18 février, Philippe Bas le sénateur de la Manche a été nommé au conseil constitutionnel. Après une dizaine de jours de réflexion, David Margueritte président de l'agglomération du Cotentin a annoncé qu'il prenait sa succession, jeudi 27 février. Il doit rejoindre le palais du Luxembourg dès mardi 4 mars.

Est-ce que ça a été un choix facile pour vous ?

"Forcément en me présentant sur la liste de Philippe Bas pour les élections sénatoriales en 2023, je m'attendais à l'éventualité de lui succéder, et lorsqu'il est entré au conseil constitutionnel et que le poste de sénateur s'est proposé à moi, je n'ai pas hésité un instant. C'est un grand honneur pour moi de porter la voix du Cotentin. Mais une loi m'interdisait de garder mes mandats exécutifs comme la présidence de l'Agglomération par exemple. Pendant les 10 jours de réflexion, je cherchais surtout, avec l'aide de juristes, à contourner cette loi pour cumuler les mandats et garder ainsi un pied dans la réalité, ce qui me semble important en tant que sénateur. Malheureusement je ne peux pas, c'est quand même un honneur pour moi de faire entendre la voix du Cotentin au sénat."

Les deux sénateurs du Cotentin sont originaires du Cotentin, le sud-Manche n'a donc plus de représentant au sénat ?

"C'est une situation qui me semble tout à fait faisable, il y a bien eu deux sénateurs du sud-Manche pendant un moment et ils étaient pourtant présents dans le Cotentin. Pour ma part je suis né et je vis dans le Cotentin, alors j'aurais toujours une attention particulière pour le territoire. Mais nous sommes sénateurs de tout le département de la Manche, donc le sud-Manche ne sera pas oublié, je pense même que mes premiers déplacements sénatoriaux seront dans le sud du département. En termes de présence, je pense passer deux ou trois jours par semaine au sénat, les week-ends et le reste de la semaine seront consacrés aux visites et aux rencontres sur le terrain."

David Margueritte rejoindra le palais du Luxembourg à Paris dès mardi 4 mars pour un premier contact à son nouveau poste. Il pense être entièrement opérationnel dans son nouveau rôle de sénateur de la Manche dans les 15 jours qui suivront.