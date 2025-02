Manche. David Margueritte au Sénat ? Il souhaite d'abord prendre "le temps nécessaire de la réflexion"

Lundi 10 février, le président du Sénat, Gérard Larcher, a proposé le nom du sénateur de la Manche, Philippe Bas, pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Cette proposition devrait être acceptée par la commission des lois de la haute assemblée. Elle aura ensuite des répercussions politiques très concrètes dans la Manche.

• A lire aussi. Politique. Le sénateur de la Manche Philippe Bas proposé pour rejoindre le Conseil constitutionnel

La loi précise bien qui doit le remplacer au Sénat : la personne suivante sur sa liste qui n'a pas été élue. En deuxième position, il y avait la sénatrice Béatrice Gosselin (qui a donc été élue) et en troisième, David Margueritte, le président de l'Agglo du Cotentin. Ce dernier s'est entretenu avec Philippe bas et l'a félicité. "J'ai accepté de figurer sur la liste de Philippe Bas et de Béatrice Gosselin pour aider ma famille et représenter mon territoire auquel que je suis par dessus tout attaché. Je mesure ma responsabilité dans le choix inattendu auquel je suis confronté. J'en mesure pleinement la responsabilité et je m'exprimerai après avoir consulté ma famille, mes proches et pris le temps nécessaire de la réflexion", écrit-il à Tendance Ouest.

Politique fiction

Si David Margueritte quitte l'agglomération du Cotentin, il faudra, pour la droite, trouver un autre président. La question des municipales 2026 se posera aussi. Tout comme celles des régionales 2027, car David Margueritte est le deuxième vice-président de la Région. C'est tout le jeu politique local du Cotentin à droite qui va évoluer. S'il préfère le Cotentin, la quatrième personne sur la liste de Philippe Bas est Elise Debroise-Gautier, maire déléguée de Notre-Dame-d'Elle sur la commune de Saint-Jean-d'Elle.