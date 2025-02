Manche. Le sénateur Philippe Bas nommé au Conseil constitutionnel

L'audition a eu lieu mercredi 19 février. Le sénateur Philippe Bas était entendu par la commission des lois du Sénat. Les élus devaient voter pour confirmer le Manchois au Conseil constitutionnel. Son nom avait été proposé par le président du Sénat.

La commission des lois a largement acté le passage du palais du Luxembourg à l'aile Montpensier du Palais Royal par 36 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Dans son audition, le sénateur de la Manche a clamé son admiration de la Constitution. "Je suis un admirateur de la Constitution de la Ve République", a-t-il déclaré. Il reconnaît dans la Ve République, un "régime stable" et qui a permis "la protection des droits et libertés des Français". Philippe Bas reconnaît tout de même "nos institutions sont aujourd'hui dans une phase de fragilité".

Cette nomination au Conseil constitutionnel ouvre sa succession au mandat de sénateur dans la Manche, qui peut bousculer la droite locale.