Manche. David Margueritte quitte la présidence de l'agglomération du Cotentin et rejoint le Sénat

Le suspense planait depuis la nomination de Philippe Bas au Conseil constitutionnel. Après un délai de réflexion, David Margueritte a confirmé, jeudi 27 février, qu'il succéderait à l'ancien ministre de Jacques Chirac au Sénat. Avec la loi sur le non-cumul des mandats, il va donc abandonner la présidence de la communauté d'agglomération du Cotentin. Il devrait aussi quitter la deuxième vice-présidence de la Région Normandie sur en charge de l'emploi, la formation, l'orientation et apprentissage.

Les sénateurs ne peuvent garder qu'un seul mandat de conseiller local, soit régional, départemental ou municipal. "En raison du non cumul des mandats, il ne peut plus exercer de mandat exécutif local. Il quitte donc la présidence de l'Agglomération du Cotentin et reste Conseiller régional et Président du groupe de la Majorité", explique un communiqué de David Margueritte.

Pour rappel, le sénateur de la Manche, Philippe Bas va perdre tous ses mandats samedi 1er mars avant de prêter serment comme membre du Conseil constitutionnel le 8 mars. A propos de David Margueritte, "il a l'étoffe d'un grand parlementaire", assure Philippe Bas, pour qui il mêle jeunesse - 45 ans - et solide expérience politique.

