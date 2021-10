Orne. Le Médicobus, un cabinet médical mobile qui va au plus près de la population

Aller au plus près des gens, c'est l'une des difficultés de la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui a débuté pour les plus de 75 ans, notamment en milieu rural, où les distances sont importantes. C'est pourquoi lundi 18 janvier, date du début de la vaccination, un "Médicaux" vient d'être inauguré à Nocé, dans le Perche.

Mobile sur sept sites du Perche

Indépendamment de la Covid-19, ce Médicobus apporte une réponse supplémentaire, il prend par exemple en charge des patients qui ont besoin d'une consultation dans la journée et dont le médecin habituel est indisponible. Il permet d'améliorer la prise en charge des soins non programmés dans l'est de l'Orne. Ce nouveau moyen mobile se déplace sur six, et bientôt sur sept sites du Perche, du pays d'Ouche et du pays d'Auge : un secteur de 90 000 habitants, où 20 % des assurés sociaux n'ont pas de médecin traitant. Il est possible de prendre rendez-vous dans ce cabinet médical sur roues à Nocé, Bazoches-sur-Hoëne, Vimoutiers, Tourouvre, Saint-Germain-de-la-Coudre, et au Theil-sur-Huisne.

À Nocé, "les deux médecins encore en fonction arrêteront en février, ce Médicobus permet à nos habitants de continuer à vivre ici", explique Olivier Potts, maire-délégué. Depuis le mardi 5 janvier, le Médicobus stationne trois demi-journées chaque semaine à Nocé.

Ecoutez ici Olivier Potts: Impossible de lire le son.

Un cabinet de consultation est installé dans le Médicobus.

"Malgré la construction des pôles de santé, il reste des trous dans la raquette", constate le médecin caennais Antoine Leveneur, président de l'URML (Union régionale des médecins libéraux), qui a eu l'idée de ce concept de Médicobus. Celui de l'Orne fonctionne toute la semaine, grâce à 12 médecins qui s'y relaient, notamment de jeunes retraités, comme le docteur Jean-Pierre Pigalle, qui exerçait auparavant à Rémalard, avec aussi des assistantes médicales.

Ecoutez ici le Dr Pigalle: Impossible de lire le son.

Actualité oblige, "dans les prochaines semaines, ce Médicobus va donner un coup de main à la vaccination Covid au plus près des gens", confirme le docteur Jean-Michel Gal, qui est l'initiateur ornais du Médicobus.

Ecoutez ici le Dr Gal: Impossible de lire le son.

À droite, le Dr Leveneur qui a imaginé le concept. À gauche le Dr Gal qui l'a implanté dans l'Orne.

De nouveaux services

Ce cabinet médical mobile va donc participer à la campagne de vaccination, mais son plan de financement (plus d'1,8 million d'euros) ayant été acté pour quatre ans, il restera en service au-delà et il va prochainement offrir de nouveaux services. Par exemple, des consultations ophtalmologie en télémédecine vont prochainement être possibles à son bord. Les habitants des communes concernées dans l'est de l'Orne peuvent prendre rendez-vous avec un médecin généraliste, en appelant le 06 24 79 59 44.

Toute demande est régulée et orientée vers le Médicobus ou vers la prise en charge la mieux adaptée en fonction de chaque appel.