Mont-Saint-Michel Normandie. Une colocation pour accueillir les étudiants en santé de passage dans l'agglomération

Dans le bourg du Petit-Celland, à 13km à l'est d'Avranches, l'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie possède un gîte touristique. Peu souvent rempli de visiteurs, il a été transformé en colocation pour étudiants en santé. "Le souhait, c'était de trouver des solutions d'hébergement pour faire venir des internes", explique Fanny Anfray, la directrice du service santé à l'agglomération. Deux internes sont venues au premier semestre, et deux nouveaux sont arrivés début mai.

Un logement tout équipé

Dans le logement, il y a huit chambres, avec chacune sa salle de bains et toilettes attenantes. "On a fait visiter les lieux en amont à des internes et des maîtres de stage pour savoir ce qu'ils en pensaient, ce qu'étaient leurs attentes…" détaille-t-elle. Des lits doubles ont alors remplacé les lits superposés de ce qui était des dortoirs. "On s'est dit qu'on allait faire un lieu de vie attractif. On a mis des petits salons de jardin, des canapés, table de ping-pong, baby-foot… L'idée c'est vraiment qu'ils puissent avoir un lieu de vie chaleureux pour être bien, et puis vouloir demain rester sur notre territoire", affirme Fanny Anfray. Le montant du loyer est de 200€, plus 50€ de charges, mais la communauté professionnelle territoriale de santé donne une aide de 100€ ce qui fait un loyer de 150€ tout compris.

Les chambres sont ouvertes pour tous professionnels de santé de passage sur le territoire : internes, infirmier en stage, podologue… Cela peut être pendant un stage ou bien un remplacement. Il est possible de louer une chambre jusqu'à dix mois.

Partage avec d'autres

L'autre intérêt de la colocation est de permettre à ses professionnels de santé en devenir de trouver une certaine sociabilité sur un territoire où ils ne connaissent peut-être personne. "Pour l'instant c'est un bon démarrage", se réjouit la chef du service santé. Reste à diffuser l'information auprès des étudiants et professionnels de santé pour réussir la promotion du dispositif.