Manche. Clap de fin pour les unités mobiles de télémédecine ?

Un service de santé va s'arrêter dans la Manche le 1er janvier. Les deux voitures de télémédecines vont arrêter d'aller à la rencontre des patients dans tout le département. Le financement de l'Agence régionale de santé n'a pas été reconduit. "On ne baisse pas souvent les bras dans la Manche. On se bat pour trouver des solutions", explique le docteur Thomas Delomas, le directeur du Samu 50. Il ajoute: "c'est toujours un peu décourageant quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, de le voir s'éteindre comme ça."

Entre l'urgence et le soin programmé

Dans ces deux voitures manchoises, une mallette a été installée. Elle permet de faire une téléconsultation avec un médecin à distance. Le véhicule est conduit par un infirmier qui prépare aussi le rendez-vous médical en prenant les constantes et en posant quelques questions avant.

Découvrez le fonctionnement de l'unité mobile de télémédecine Impossible de lire le son.

Les deux unités mobiles de télémédecine ne vont plus circuler sur les routes de la Manche à partir du 1er janvier, faute de financement.

Ce service est déclenché par le Samu de la Manche après un appel au 15. Il s'adresse aux patients qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas de médecin traitant. Cela permet d'avoir un avis médical de confiance sans attendre plusieurs jours qu'un rendez-vous se libère. L'unité mobile sert ainsi à traiter les soins non programmés rapidement, mais pas avec les moyens d'urgence. En 2023, plus de 2000 patients ont été visités et 80 % d'entre eux ont pu rester chez eux.

Ecoutez le bilan de 2023 du Docteur Thomas Delomas Impossible de lire le son.

En restant à domicile, notamment pour les personnes âgées, le soin est de meilleure qualité qu'en attendant des heures aux urgences. Les unités mobiles de télémédecines permettent aussi de désengorger en amont les urgences.