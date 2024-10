Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un scanner pour l'hôpital

L'aboutissement de ce dossier réjouit aussi bien la direction de l'hôpital de Saint-Hilaire-du-Harcouët que la mairie. Le centre hospitalier a été choisi, lundi 28 octobre, pour recevoir un nouvel équipement structurant dans le département. Un scanner va être installé en 2025, au plus tôt en juin.

Un équipement manquant

"C'est un équipement important aujourd'hui et on en était un peu privé", explique Joanny Allombert, le directeur des hôpitaux d'Avranches, Granville et Saint-Hilaire au sein du groupe hospitalier Mont Saint-Michel. Il ajoute : "Pour réussir à faire un scanner, il fallait aller à Avranches, Granville, à Vire, à Mayenne, à Fougères…" Ces distances pouvaient entraîner un abandon du soin, pour des raisons matérielles ou de délais. L'arrivée d'un scanner va baisser les délais d'attente sur tout le bassin du sud-Manche. Pour l'instant, il faut attendre entre trois et cinq semaines. L'hôpital estime faire, à terme, 4 000 scanners par an. "C'est une forme d'excellence qui arrive en proximité. C'est absolument nécessaire qu'on ait aujourd'hui cet équipement sur Saint-Hilaire-du-Harcouët", conclut le directeur.

