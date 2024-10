Manche. Plusieurs projets de modernisation des équipements de mammographie

Alors qu'Octobre rose, mois d'information et de sensibilisation des cancers féminin touche à sa fin, l'ARS, l'Agence régionale de santé Normandie mobilise une enveloppe de 975 000 euros pour soutenir des projets de modernisation des équipements de mammographie. Dans la région, on compte 78 structures, établissements médicaux ou cabinets libéraux qui proposent une offre de soins de mammographies avec des installations radiologiques ou numériques.

Ce sont ces installations radiologiques qui sont progressivement remplacées par des machines numériques. Elles viennent améliorer le programme de dépistage des cancers du sein et de qualité des clichés. Cette enveloppe va permettre d'aller vers une amélioration technologique pour le centre de radiologie et d'imagerie de Coutances, le centre d'imagerie de la polyclinique du Cotentin à Cherbourg, et les hôpitaux du sud-Manche à Avranches. Les autres projets retenus concernent des structures à Falaise, Bernay, Dieppe et Le Havre.

Dans la région, le taux de participation au dépistage du cancer du sein était de 54% l'année passée, contre 46,5% au niveau national. Toutes les femmes dès 50 ans sont invitées tous les deux ans à réaliser une mammographie de dépistage, prise en charge à 100% par l'Assurance maladie.