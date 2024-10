Cherbourg. Elle sort une collection Octobre rose malgré son cancer

En 2017 à Cherbourg, Marie Levavasseur a créé sa marque de textiles et accessoires 100% locale. Mais depuis plus de 6 mois, l'entrepreneuse de 44 ans se bat contre un cancer. "On m'a décelé une tumeur le 24 avril dernier", souligne-t-elle. Depuis le printemps, elle enchaîne chimiothérapies et radiothérapies avec une lourde opération prévue dans les prochaines semaines. Tous ces rendez-vous acceptés avec le sourire lui ont valu le surnom de "Queen guerrière".

Sourire et persévérance, la vie continue

"Un cancer peut toucher tout le monde et à n'importe quel âge", souligne Marie. Une fois qu'il est là, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. "Les journées sont toutes prises par des rendez-vous médicaux et paramédicaux." En tant qu'autoentrepreneuse, Marie doit aussi suivre l'évolution de son entreprise. "Je suis très souvent à Paris pour me faire soigner donc on fait des réunions en visio. Mais aucune décision ne se prend sans moi", explique-t-elle. En plus de ses soins et de ses obligations médicales, Marie a créé une page sur les réseaux sociaux où elle partage son quotidien. "Ça me permet de donner de mes nouvelles à tout le monde en même temps et puis de partager mon témoignage. Ça aide à la sensibilisation et très souvent les gens m'en remercient."

Des collections pour Octobre rose

Avant sa maladie, Marie Levavasseur avait déjà sorti une collection de vêtements et accessoires pour Octobre rose. Depuis sa maladie, une nouvelle collection est sortie : la collection "Queen guerrière". "A la base c'est pour sensibiliser au combat des femmes atteintes de cancer mais ce surnom s'adapte aussi bien à des guerrières du quotidien", sourit Marie. Malgré son cancer, ses idées ne s'arrêtent pas. "En novembre prochain, on sort la collection "King guerrier" pour le mois de sensibilisation aux cancers masculins."