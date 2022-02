Alençon. Octobre rose : les héroïnes de la lutte contre le cancer du sein

La santé par la musique, disco, house, techno, le jeudi soir 31 octobre 2019, à Alençon (Orne), pour la clôture du mois Octobre rose, contre le cancer du sein. À cette occasion, une nouvelle opération sera lancée : Elle, mon héroïne. Un soutien à toutes celles qui luttent contre un cancer du sein, et à tous ceux qui les entourent.

À Alençon (Orne), l'association Alphapodis, constituée d'étudiants et de professionnels du paramédical, s'est impliquée dans l'édition 2019 d'Octobre rose, le mois contre le cancer du sein. Ce fut le cas lors de la course contre le cancer Les Elles de l'Orne, à Damigny. Puis avec des actions d'information auprès des étudiants kinés d'Alençon. Une grande soirée en musique clôturera ce mois Octobre rose, le jeudi soir 31 octobre 2019, à Alençon, avec également le lancement de l'opération Elle, mon héroïne.

Elle, mon héroïne

Cette soirée débutera à 17h par le lancement de l'opération Elle, mon héroïne, pour valoriser les femmes dans leur combat contre le cancer du sein. Mais aussi ceux et celles qui les entourent. Lors de la première année d'existence d'Alphapodis, la photographie avait déjà été mise en avant par le développement du projet Mon parcours, qui permettait à des femmes malades de s'exprimer devant l'objectif et de briser le tabou corporel faisant suite ou non à un geste chirurgical ou médical.

Le projet Elle, mon héroïne, qui s'étale sur plusieurs mois, s'adresse aux proches des malades et permet à chacun d'entre nous de mettre en valeur, de rendre hommage à un proche touché par la maladie et qu'il/elle considère comme sa/son combattant(e) ou son héros/héroïne. Adèle Ciubucciu, étudiante en charge de la communication d'Alphapodis :

Pour la soirée musicale du jeudi 31 octobre 2019, de 19h à 1h du matin, à la Halle aux toiles d'Alençon, Alphapodis a invité trois DJ's : Lectif, Framboisier et Vanadis. C'est gratuit et ouvert à tous. La programmation musicale est volontairement orientée vers les jeunes, pour les sensibiliser au cancer du sein qui doit être traité le plus tôt possible.

