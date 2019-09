Octobre rose 2019 : une vingtaine de manifestations dans le Calvados

En 2019, le cancer du sein est toujours une réalité : 60 000 nouveaux cas sont développés en France, et plus de 12 000 patientes en périssent. Le mois d'octobre est traditionnellement une période propice au dépistage et à la sensibilisation, notamment avec l'opération Octobre Rose, qui sera déclinée cette année sur une vingtaine de manifestations dans le Calvados.

L'importance du sport

De nombreux stands prévention seront installés au sein des hôpitaux, cliniques, lycées, caisses d'allocations familiales, caisses d'assurance maladie. Ce sera le cas à la CPAM de Caen les 1er et 24 octobre, à la polyclinique du parc le 10 octobre, à l'hôpital de Bayeux le 15 octobre.

L'opération Vitrines roses est également proposée aux commerçants, invités à décorer une vitrine aux couleurs d'Octobre Rose. Près de 200 y avaient participé l'an passé.

Des événements sportifs ponctuent aussi ce mois, comme le Yoga Rose, prévu de 9h à 12h30 au Décathlon de Mondeville le samedi 5 octobre, ou la marche-course de Ouistreham, le lendemain. "Pratiquer une activité physique diminue le risque de développer un cancer de 20 à 25 % et diminue jusqu'à 50 à 60 % le risque de récidive des cancers du côlon et du sein" rappelle Marie-Thérèse Roullé-Libéreau, présidente de la Ligue dans le Calvados.

Le centre François Baclesse, spécialisé dans le traitement des cancers, propose quant à lui une soirée débat "Image de soi et cancer du sein", le mardi 15 octobre à 19 heures. Un atelier ouvert à tous sera organisé le même jour, de 14h à 17 heures, dans les locaux de l'association La Voix des Femmes, 1020 boulevard du Grand parc, à Hérouville-Saint-Clair. Professionnels de santé du centre Baclesse et membres de l'association Mathilde, spécialisée dans le dépistage, seront présents.

C'est gratuit, mais sur inscription.

Pratique. Atelier avec La Voix des Femmes, inscription au 02 31 95 45 29 ou par mail lavoixdesfemmes@bbox.fr

