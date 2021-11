Caen. Calvados : Les nouveautés des salles de sport

Il y a souvent du nouveau dans les salles de sport. Nouvelles activités forme et bien-être, cours de 30 minutes à haute intensité ou activités aquatiques, voici tout ce que vous allez retrouver dans les salles de sport à Caen (Calvados) et ses alentours durant l'année 2017.

Le coaching personnel se multiplie

À Laize-la-Ville, à la porte sud de Caen la Mer, Florent et Magali Rouleau poursuivre le développement de leur centre spécialisé dans le coaching personnalisé. Ils viennent d'inaugurer, un espace dédié à la boxe dans lequel notamment le professionnel et champion de France des super-welters, Maxime Beaussire, a ses habitudes. En marge des sportifs de haut niveau, Élite forme accueille des chefs d'entreprise et des managers. "Nous complétons nos installations avec cet équipement dédié à la boxe que nous avons largement développé, car ce sport révèle chez les sportifs leur détermination, explique Florent Rouleau. Et c'est ce dont les chefs d'entreprise ont besoin."

Fabrice Marie, est le gérant de Body Tempo à Caen. Pour lui aussi, l'aspect mental est une nouvelle demande de la part de ses clients. "Je pense que l'importance réside surtout dans le travail de l'hygiène de vie, l'alimentation et le bien-être. Désormais, on essaye de travailler la partie plus psychologique du sport ainsi que la fierté qui en découle."

Des cours rapides et intensifs

À Hérouville Saint-Clair, à la salle Fleming Sport Center, on se félicite "de la piscine qui rencontre un très fort succès." Dans cette salle, les activités aquatiques ont la cote et se développent à vue d'oeil: aquagym, aquabike, aquajogging. "De plus en plus de gens pratiquent ce genre d'activités car cela leur permet de perdre rapidement des calories et d'affermir leur silhouette."

Ce que confirme Fabrice Marie: "La mode est à l'eau. Le SPA et tous les sports aquatiques sont essentiels car ils participent au bien-être de la personne." A Planet Forme à Mondeville, la grande nouveauté ce sont "les entraînements courts et à haute intensité, explique Géraldine Barkley, directrice de la salle. C'est ce qu'on appelle le HIT" (de l'anglais High Intensive Training). Le constat est le même pour Lionel Lebaron, responsable de l'Univers de la forme à Saint-Contest: "La tendance se tourne sur les cours collectifs en petit groupe et qui durent peu longtemps."

Vous l'aurez compris, à Caen, on prend soin de vous.

