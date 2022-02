Caen-la-Mer. Entrée au Mémorial gratuite pour les habitants

Les plus âgés le connaissent bien, les plus jeunes pourront le découvrir… Lundi 11 novembre 2019, l'entrée du Mémorial de Caen (Calvados) sera gratuite pour tous les habitants de Caen-la-Mer. Une façon pour le musée, la ville et la communauté urbaine de marquer le 101e anniversaire de l'Armistice de 1918, jour où l'on rend hommage à tous les morts pour la France.

Pensez au justificatif de domicile !

Pour bénéficier de la gratuité, il faudra présenter un justificatif de domicile qui atteste que vous résidez dans l'une des 47 communes de l'agglomération caennaise :

Authie

Bénouville

Biéville-Beuville

Blainville-sur-Orne

Bourguebus

Bretteville-sur-Odon

Caen

Cairon

Cambes-en-Plaine

Carpiquet

Castine-en-Plaine

Colleville-Montgomery

Colombelles

Cormelles-le-Royal

Cuverville

Démouville

Epron

Eterville

Fleury-sur-Orne

Giberville

Grentheville

Hermanville-sur-Mer

Hérouville-Saint-Clair

Ifs

Le Castelet

Le Fresne-Camilly

Lion-sur-Mer

Louvigny

Mathieu

Mondeville

Mouen

Ouistreham

Periers-sur-le-Dan

Rosel

Rots

Saint-André-sur-Orne

Saint-Aubin d'Arquenay

Saint-Contest

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Manvieu-Norrey

Saline

Soliers

Thaon

Thue-et-Mue

Tourville-sur-Odon

Verson

Villons-les-Buissons.

Ce sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir le film à 360° consacré à l'Europe, une nouveauté de l'année. L'an passé, un peu plus de 1 600 visiteurs avaient profité de la gratuité à l'occasion des 30 ans du Mémorial.