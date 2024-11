Fêtes. Les marchés de Noël dans le Calvados : la grande liste !

Ces événements féeriques, emplis de magie et d'animations, sont l'occasion de faire le plein de cadeaux, de savourer des spécialités gourmandes et de vivre l'esprit de Noël en famille ou entre amis. Voici un tour d'horizon des marchés à ne pas manquer dans le département.

Bretteville-sur-Odon

Domaine de la Baronnie

Samedi 7 décembre : 14h à 19h | Dimanche 8 décembre : 10h à 18h

Venez découvrir le marché de Noël du comité de jumelage de Glattbach, qui se tiendra au domaine de la Baronnie. Au programme, des animations pour petits et grands, dont un concert du chœur des enfants samedi à 16h et la visite du père Noël. Ne manquez pas la chorale Arpador dimanche à 17h !

Démouville

Place de la Mairie & salle polyvalente

Samedi 7 décembre : 10h à 18h

Démouville vous invite à son marché de Noël, avec une belle sélection de stands créatifs pour des cadeaux uniques. L'AS Démouville Basket proposera des ateliers pour fabriquer vos propres décorations de Noël. Un moment convivial à ne pas manquer, avec également des crêpes à savourer !

Giberville

Rue de l'Eglise

Samedi 7 décembre : 10h à 19h

Plongez dans la magie des fêtes avec le marché de Noël artisanal de Giberville. Vous y trouverez des créations originales et pourrez rencontrer le père Noël ainsi que les personnages Olaf et Stella de la Pat'Patrouille. Restauration et bonne humeur seront au rendez-vous pour une journée en famille !

Colombelles

Place François Mitterrand

Samedi 7 décembre : 15h à 20h

Le marché de Noël de Colombelles vous transportera dans un univers féerique, avec des animations pour les enfants, un spectacle de feu à 19h et la visite du père Noël. Le tout, accompagné de stands d'artisanat et de délicieux mets pour réchauffer vos papilles.

Cormelles-le-Royal

Place du Commerce

Samedi 7 décembre : 10h à 18h

Venez profiter de la tradition allemande avec un marché de Noël plein de saveurs, où vous pourrez déguster des spécialités germaniques tout en découvrant des produits artisanaux locaux. La chorale Dusza Polska ajoutera une touche musicale festive, et bien sûr, le père Noël sera là pour des photos magiques !

Cuverville

Salle des fêtes et de la culture

Dimanche 8 décembre : 10h à 18h

Le marché de Noël de Cuverville est aussi un événement solidaire, avec des bénéfices reversés au Téléthon. Vous pourrez y rencontrer des exposants créateurs, tout en profitant de la présence du père Noël pour des photos et de nombreuses activités pour les enfants.

Rots

Centre d'animations

Dimanche 8 décembre : 10h à 18h

Rots vous offre un marché de Noël chaleureux avec 33 exposants, des chants de Noël par la chorale Roscanta et de nombreuses animations pour les enfants. Profitez des stands gourmands et des spectacles pour passer un moment inoubliable en famille.

Hérouville-Saint-Clair

Place François Mitterrand

Samedi 7 décembre : 11h à 18h

Venez profiter d'un marché de Noël solidaire avec des animations créatives et festives, des ateliers pour petits et grands et la présence du père Noël. Les bénéfices de l'événement seront reversés au Téléthon. Une belle occasion de faire vos courses de Noël tout en soutenant une bonne cause !

Courseulles-sur-Mer

Salle de l'Edit

Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 10h à 18h

Courseulles vous propose un marché de Noël avec plus de 60 exposants. Trouvez des cadeaux originaux, rencontrez le père Noël et découvrez des spécialités allemandes grâce au comité de jumelage avec Goldbach. Et n'oubliez pas, les bénéfices des photos avec le père Noël seront reversés au Téléthon !

Ifs

Ecole Paul Fort

Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 10h à 18h

Le marché de Noël d'Ifs est l'endroit idéal pour faire vos achats de Noël, tout en profitant d'animations et de la visite du père Noël. L'occasion de passer un moment chaleureux avec vos proches, dans un cadre festif et convivial.

Fleury-sur-Orne

Gymnase Auguste Delaune

Samedi 7 décembre : 10h à 19h

Fleury-sur-Orne vous propose un marché festif où l'ambiance de Noël sera omniprésente. Commencez votre journée par un petit-déjeuner traditionnel, puis laissez-vous envoûter par un spectacle de magie et un feu d'artifice pour clôturer cette journée magique.

Louvigny

Salle des fêtes

Samedi 7 et dimanche 8 novembre : 10h à 17h

Le marché de Noël de Louvigny est un événement incontournable pour ceux qui cherchent des décorations originales et des idées cadeaux. Avec des artisans locaux et des animations autour de Noël, il est idéal pour passer un moment agréable en famille.

Ouistreham

Place de la Mairie

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : 10h à 18h

Venez découvrir l'authentique marché de Noël de Ouistreham, avec des stands d'artisanat, des dégustations de produits locaux et des animations pour les enfants, dont des promenades en calèche et la venue du père Noël.

Bayeux

Place Charles de Gaulle

Du 13 au 24 décembre : 10h à 18h

A Bayeux, le marché de Noël se distingue par son ambiance chaleureuse et ses produits artisanaux. Des animations sont organisées pour les enfants, avec des ateliers créatifs et un spectacle de marionnettes. Un marché à taille humaine, parfait pour faire vos emplettes dans une atmosphère festive.

Caen

Centre-ville

Du 23 novembre au 29 décembre : 10h à 19h

Le marché de Noël de Caen vous invite à découvrir des produits artisanaux et des spécialités gastronomiques locales. Profitez de la magie des fêtes avec des animations de rue, des spectacles et la visite du père Noël. Une belle occasion de faire vos achats tout en vous réchauffant autour d'un bon chocolat chaud.