Calvados. Ce week-end, découvrez les marchés de Noël de Caen et alentour

Vin chaud, gaufres, bougies et autres créations artisanales : les marchés de Noël sont des occasions parfaites pour dénicher des cadeaux mais également pour profiter de l'ambiance des fêtes. A commencer par celui de Caen, déjà installé dans le centre-ville depuis samedi 23 novembre. Ce sont 57 chalets en plus de celui du père Noël qui prennent place jusqu'au dimanche 29 décembre sur la place de la République, mais aussi dans la rue Bellivet et le boulevard Maréchal Leclerc. Le marché de Noël est ouvert lundi de 14h à 19h30, mardi, mercredi et jeudi à partir de 11h, et du vendredi au dimanche de 11h à 21h.

Les marchés du samedi 7 décembre

Trois marchés se tiennent simultanément samedi 7 décembre. A Hérouville-Saint-Clair, le marché a lieu de 11h à 18h sur la place François-Mitterrand. Parmi les animations et concerts, on note une déambulation de la compagnie Alkime et des ateliers gourmands. Le même jour, entre 14h et 18h, le marché de la Saint Nicolas à Colombelles se tient sur la place François-Mitterrand. Parade musicale, échasses, promenades en calèche, tombola et chalet du père Noël sont au programme. Fleury-sur-Orne accueille son propre marché de 10h à 19h dans le gymnase rue François Mitterrand. Un spectacle de Noël est prévu à 15h30 et même un feu d'artifice à 18h !

Certains marchés s'étendront

du samedi au dimanche

C'est le cas de celui de Rots, au centre d'animation, de 10h à 18h. En plus d'une trentaine d'exposants, une chorale est prévue samedi avec un spectacle de Noël le lendemain. Le marché de Giberville a lieu, quant à lui, samedi de 10h à 18h et dimanche jusqu'à 17h30, dans la salle Pablo Neruda. C'est l'occasion de rencontrer le père Noël, bien sûr, mais aussi Olaf de la Reine des neiges ou Stella de la Pat'Patrouille.

A Ifs, une vingtaine d'exposants se réunit dans la salle François Mitterrand tout le week-end, entre 10h à 18h. Il faut noter la visite du père Noël à 14h30 les deux jours. Retrouvez aussi des marchés de Noël ce week-end à Bretteville-sur-Odon, Démouville, Cormelles-le-Royal, Cuverville, Courseulles-sur-Mer, Louvigny ou encore Saint-Contest.

