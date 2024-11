La Poste Normandie. Ho ho ho : le secrétariat du Père Noël est ouvert !

Depuis 1962, La Poste permet aux enfants d'écrire leurs vœux les plus chers au Père Noël. Une belle façon de cultiver l'écriture et l'imagination… et de patienter jusqu'à la grande nuit ! Si vos petits Normands ont des rêves plein la tête, ils peuvent envoyer leurs lettres jusqu'au 20 décembre pour recevoir une réponse personnalisée (et même une carte à colorier).

Pour écrire, c'est simple comme bonjour ! Deux solutions :

• La lettre traditionnelle : glissez-la dans une enveloppe avec la mention "Père Noël". Pensez bien à indiquer l'adresse de l'enfant au dos !

• La version numérique : rendez-vous sur pere-noel.laposte.fr, où vos bambins peuvent rédiger leur lettre en ligne.

Olivia Ruiz, la plume officielle du Père Noël

Cette année, la célèbre chanteuse et romancière Olivia Ruiz rejoint l'équipe du Père Noël ! Elle insuffle sa sensibilité et son talent dans les réponses adressées aux enfants. Artiste aux valeurs familiales et aux mille projets, Olivia Ruiz a de quoi faire vibrer les cœurs, même sous le ciel gris normand.

Une boîte aux lettres près de chez vous

Bonne nouvelle ! 1 300 bureaux de poste, dont plusieurs en Normandie, sont équipés de boîtes aux lettres spéciales Père Noël. Colorées et festives, elles attendent vos missives. Une belle sortie en famille pour s'imprégner de l'ambiance des fêtes !

Et en attendant Noël…

Pour patienter, le site pere-noel.laposte.fr regorge d'activités :

• Des ateliers créatifs pour décorer la maison.

• Des recettes gourmandes à tester en famille.

• Les réseaux sociaux du Père Noël débordent aussi de surprises : concours, vidéos magiques, et bien plus encore. Et qui sait, vos enfants pourraient bien gagner des cadeaux exclusifs, comme un vélo de facteur ou une boîte à histoires.