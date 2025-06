Star Academy. Jenifer, Grégory Lemarchal, Olivia Ruiz… Le Normand Pierre Garnier détrône tous les anciens candidats

Moins de deux ans après sa victoire sur le plateau de TF1, Pierre Garnier domine désormais toutes les saisons confondues de la Star Academy en nombre d'écoutes. Une performance impressionnante pour le chanteur originaire de Villedieu‑les‑Poêles qui dépasse les “historiques” comme Jenifer ou Grégory Lemarchal. Billboard France a livré le verdict sur ses réseaux sociaux à l'occasion du deuxième concert Star Ac' à l'Accor Arena.

Le Top 10 Star Ac' en streaming

Classement Billboard France (du moins écouté au plus écouté)

10. Julien Lieb (S11)

9. Elodie Frégé (S3)

8. Marine (S12)

7. Olivia Ruiz (S1)

6. Nolwenn Leroy (S2)

5. Mosimann (S7)

4. Grégory Lemarchal (S4)

3. Helena (S11)

2. Jenifer (S1)

1. Pierre Garnier (S11)

Un classement qui prouve que la “nouvelle génération” (saisons 11 et 12) tient la dragée haute aux icônes du début des années 2000 : une vraie redistribution des cartes, dopée par les playlists et les réseaux sociaux.

Billboard France sacre un record… génération streaming

Pour mesurer cette popularité, Billboard s'appuie sur les données de Luminate, sorte de “compteur officiel” des écoutes mondiales. Verdict : Pierre Garnier est l'artiste Star Ac' le plus streamé de l'histoire du télécrochet. Un sacre logique dans un contexte où le streaming représente désormais près de 90% des revenus de l'industrie musicale mondiale, porté par plus de 750 millions d'abonnés payants en 2024.

Une popularité à nuancer à "l'ère du streaming"

Revenons 20 ans en arrière : en 2004, le CD régnait en maître. Aujourd'hui, 27 millions de Français écoutent leur musique en streaming, dont la grande majorité via un abonnement payant ; l'Hexagone a totalisé 138 milliards d'écoutes en 2024. Autant dire que les compteurs explosent plus vite, et surtout plus fort que dans les années 2000… et qu'un jeune artiste peut plus facilement grimper au sommet en quelques semaines.

Et maintenant ?

Avec un deuxième album annoncé pour l'automne 2025 et un passage très attendu sur les scènes d'été, tout indique que Pierre Garnier n'a pas fini de battre des records. Reste à savoir jusqu'où le Normand poussera les compteurs… et qui osera venir lui contester la première place.

