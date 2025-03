Normandie. Pierre Garnier a vendu son premier disque d'or pour des milliers d'euros… Découvrez pourquoi !

Révélé au grand public grâce à sa victoire dans la "Star Academy" en février 2024, Pierre Garnier n'a pas perdu de temps pour conquérir le cœur des Français. Son premier single Ceux qu'on était a explosé tous les compteurs avec plus de 50 millions d'écoutes en streaming en quelques semaines seulement. Résultat ? Un disque d'or en poche dès mars 2024 ! Une ascension fulgurante qui ne semble pas près de s'arrêter.

Un disque d'or aux enchères : la surprise générale !

Alors que beaucoup d'artistes conservent précieusement leurs récompenses, Pierre Garnier a pris une décision totalement inattendue : mettre son disque d'or aux enchères. Un mois après l'avoir reçu, il l'a proposé lors d'un événement caritatif en Belgique, "Les Disques d'Or du Télévie", organisé pour financer la recherche contre le cancer.

Et la vente a fait sensation ! Alors que les estimations tablaient sur quelques milliers d'euros, l'enchère finale a atteint la somme impressionnante de 37 000 euros. Un montant qui a surpris même les organisateurs.

Un geste fort pour une noble cause

Pourquoi une telle vente ? Par pure générosité ! Pierre Garnier n'a pas cherché à empocher un centime : l'intégralité des 37 000 euros a été reversée à la recherche contre le cancer. Une belle manière d'utiliser sa notoriété pour faire une différence.

Ce n'est pas la première fois que le chanteur fait preuve d'un tel engagement. Depuis sa sortie du château de la "Star Academy", il enchaîne les initiatives solidaires et n'hésite pas à parler ouvertement de causes qui lui tiennent à cœur.

Un succès qui ne faiblit pas !

Si Pierre Garnier a vendu son premier disque d'or, il n'a pas fini d'en collectionner. Son album Chaque Seconde s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en trois semaines, lui offrant une nouvelle certification or. Et il ne s'arrête pas là ! Son dernier titre Adieu, nous deux vient lui aussi de franchir ce cap symbolique.