Pierre Garnier fête ses 23 ans. Huit secrets sur la nouvelle star : on parie que vous n'en connaissez pas la moitié

Joyeux anniversaire, Pierre Garnier ! Depuis son premier pas sur la scène de la Star Ac', il nous fait vibrer avec sa voix, son énergie et son authenticité. Ici, on est fans, et pour célébrer ses 23 ans, on vous dévoile 8 secrets bien croustillants sur l'artiste qui fait rêver toute une génération :

1. Son rêve fou : un "Woodstock normand"

Pierre ne rêve pas de Coachella ni de Glastonbury… Non, lui, il imagine un festival géant en Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Une scène face au Mont, des bottes de foin en guise de sièges et, pourquoi pas, un food-truck de raclette ? Parce que oui, il en est fan (ce qui nous amène au point suivant).

2. Son plat préféré ? Un classique qui rassemble

Pas de cuisine étoilée pour Pierre Garnier, il ne jure que par la raclette. Fromage fondu, pommes de terre, charcuterie… Difficile de faire plus convivial. Reste à savoir s'il est team cornichons ou non. Des anecdotes qu'il nous a personnellement révélées dans notre podcast "Secrets de Normands." Et oui, on est privilégiés !

3. Son film préféré va vous surprendre

Un bonheur n'arrive jamais seul, la comédie romantique à la française avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh, ça vous dit quelque chose ? Eh bien sachez que c'est le film préféré de votre Normand préféré. Qui aurait cru que l'ancienne star de la Star Ac' avait un faible pour les histoires d'amour à l'écran ?

4. Enfant, il était fan absolu de Cristiano Ronaldo

Avant d'être une star de la musique, Pierre Garnier vouait un culte à CR7. Petit, il rêvait peut-être d'une carrière de footballeur… ou du moins, il devait passer pas mal de temps à tenter les dribbles et les célébrations de son idole.

5. A 3 ans, il faisait du air guitar… torse nu

L'anecdote est confirmée par l'artiste lui-même : à seulement 3 ans, il regardait un DVD de Led Zeppelin torse nu, un balai à la main en guise de guitare. L'attitude rock était déjà bien ancrée.

6. A l'adolescence, il était surnommé… Pierre Richard

S'il a parfois l'air un peu maladroit, ce n'est pas un hasard : petit on l'appelait "Pierre Richard" en référence au roi des gaffes du cinéma français, commue il l'a confié à "Bonjour ! La Matinale". Espérons qu'il n'ait pas trop fait tomber son micro sur scène.

7. Un moment de doute sur son orientation sexuelle

A l'adolescence, Pierre a pris le temps de se poser des questions sur lui-même. "Je me suis dit : OK, maintenant tu réfléchis et tu trouves la réponse, oui ou non." Après introspection, il a conclu : "Non, ce n'est pas mon truc." Un moment intime qu'il assume totalement et qu'il partage sans tabou.

8. Sa mère s'inquiète (beaucoup) pour lui

Depuis son succès, sa mère redoute qu'il ne s'épuise trop vite. Elle lui répète souvent : "Ils vont me l'épuiser !" Entre les concerts, les plateaux télé et la pression du métier, elle veille au grain. On imagine qu'elle lui rappelle souvent de bien manger et de se reposer.