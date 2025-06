Télévision. Cheveux longs, barbe… Transformation radicale pour Arnaud Ducret : que mijote l'acteur normand ?

Il a l'habitude de changer de ton, mais cette fois, c'est carrément de tête qu'il a changé ! Sur son compte Instagram, Arnaud Ducret a publié une photo de tournage qui a interpellé ses abonnés. Cheveux longs, regard charbonneux… L'acteur normand est difficilement reconnaissable sous son accoutrement de rockeur viking.

Et pourtant, c'est bien lui ! Un cliché étonnant qui intrigue autant qu'il amuse, accompagné d'une légende mystérieuse faisant référence à un "test" pour un projet nommé Triple Jeu.

Pour rappel, voici à quoi il ressemble d'habitude :

Un nouveau tournage pour M6 signé Gaël Leforestier

Ce look spectaculaire n'est pas un simple défi sur Internet : il s'agit d'un véritable tournage, piloté par Gaël Leforestier pour la chaîne M6. Arnaud Ducret y évoque un projet en collaboration avec le producteur Hervé Bellech (connu pour les séries Comme des gosses ou Enterrement de vie de garçon avec Fary et Panayotis Pascot).

De quoi alimenter les spéculations : est-ce une suite du spectacle Triple Je ? Un pilote pour une fiction ? Une nouvelle série humoristique ? L'acteur reste volontairement flou… mais sa transformation physique en dit long sur l'ampleur du projet.

"Triple Je" : un clin d'œil à son spectacle culte ?

Le nom Triple Jeu, mentionné dans sa story, pourrait être une référence à son spectacle lancé en 2015 qui a marqué un tournant dans sa carrière.

Ce one-man-show à succès mettait en scène les multiples facettes de l'acteur, de son enfance à ses galères de papa solo, en passant par une galerie de personnages inspirés de la vie quotidienne. Le titre jouait d'ailleurs déjà sur le mot "jeu/je" pour évoquer ses talents de comédien et sa personnalité à facettes.

Un nouveau projet dans cette veine ne serait pas étonnant, tant le public reste attaché à son humour à la fois tendre et décapant.

Arnaud Ducret, une star toujours attachée à la Normandie

Né à Rouen le 6 décembre 1978, Arnaud Ducret n'a jamais oublié ses racines. Il a grandi entre Petit-Couronne, Amfreville-la-Campagne et Oissel, autant de communes normandes qui ont vu éclore l'artiste qu'on connaît aujourd'hui.

Même au sommet de sa carrière, entre cinéma, télé et scène, il continue de faire des clins d'œil à sa région. Et ce n'est pas cette photo barbu-chic-viking qui nous dira le contraire : l'authenticité normande, c'est dans son ADN.

Un nouveau spectacle ? Une série ? Le mystère reste entier

Pour l'instant, Arnaud Ducret n'en dit pas plus. Mais les indices glissés dans sa publication éveillent la curiosité : un nouveau projet sur M6, une équipe de choc derrière la caméra, et un look qui ne passe pas inaperçu…

Alors, simple transformation temporaire ou début d'un grand retour sur le petit écran ? En attendant, ses fans peuvent s'amuser à jouer au jeu des hypothèses. Une chose est sûre : ce Triple Jeu pourrait bien nous réserver un triple effet surprise.