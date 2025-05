Ce soir à la télé. Arnaud Ducret, le Normand qui redonne ses lettres de noblesse aux artisans-bouchers (et à l'amour)

Le pitch est aussi improbable qu'alléchant : Charly, rédactrice en chef d'un magazine de mode, se voit soudain propulsée dans un monde de crocs et de tabliers ensanglantés lorsqu'elle hérite de la boucherie de son père. Prête à revendre l'affaire, elle tombe sur Martial, l'artisan-boucher bourru mais ultra-charmant (coucou Arnaud Ducret), qui n'a pas dit son dernier mot. Une rencontre qui va la faire trancher… dans le vif du sujet !

Arnaud Ducret, le Normand qui fait fondre

Originaire de Rouen, Arnaud Ducret confirme ici son statut de chouchou des comédies à la française. Dans Tendre et saignant, il incarne un boucher à la virilité aussi affûtée que ses couteaux. "Une virilité sexy, charmeuse, blessée et chaleureuse comme on n'en croise plus guère", dixit une spectatrice conquise sur Allo Ciné. On valide !

Le choc des mondes : talons aiguilles contre tabliers

Le film repose sur un savoureux décalage : une femme ultra-connectée et citadine confrontée à la rudesse (et la tendresse !) du monde de l'artisanat. Pour Christopher Thompson, le réalisateur, c'est "le télescopage de deux milieux que tout oppose qui fait naître la comédie et l'amour". Et pour crédibiliser le tout, il a même fait jouer de vrais bouchers dans des seconds rôles. Autant vous dire que ça sent le vécu (et un peu la côte de bœuf, aussi).

Une recette simple pour une comédie qui fait du bien

Pas de sang inutile ni de drame tire-larmes ici. Juste une bonne tranche d'humour, un soupçon de romantisme, et un joli hommage aux métiers de bouche. "Dialogues affûtés, humour, rires, pas de temps morts", témoigne Muriel sur Allo Ciné. Quant à Dominique, elle souligne "un bel hommage aux artisans et aux bons produits". Ce n'est peut-être pas révolutionnaire, mais c'est bon, et ça se partage sans modération.

Pourquoi il ne faut pas rater "Tendre et saignant" ce soir sur W9

• Parce qu'on a besoin de films qui font sourire.

• Parce que Ducret mérite un César du sexy-boucher.

• Parce que ça change des thrillers glauques du mardi soir.

• Et parce que… franchement, une romcom sur fond de boucherie, fallait oser. Et ils l'ont fait.

Alors, on mate quoi ce soir ? On tranche dans le tas et on choisit Tendre et saignant, ce mardi 6 mai à 21h10 sur W9. Et si vous n'avez pas faim d'amour… au moins, vous aurez faim tout court.