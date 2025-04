People. Le Normand Arnaud Ducret et sa femme ne vivent pas ensemble… et c'est ça qui fait leur bonheur !

Né à Rouen en 1978, Arnaud Ducret a conquis le public avec son humour décalé et ses rôles à la télé, notamment dans Parents mode d'emploi. Mais dans la vraie vie, c'est un autre type de mode d'emploi qu'il a trouvé avec sa femme, la danseuse Claire Francisci (avec qui il s'est marié au Mont Saint-Michel) : celui d'un couple heureux… qui ne partage pas le même toit au quotidien !

Invité dans "50' Inside", le comédien a confié vivre dans deux appartements différents avec sa compagne. Et non, ce n'est pas un signe de crise, mais la clé de leur harmonie.

"Quand je suis avec mon fils Oscar, on est dans notre appart' à nous. Et quand il n'est pas là, je rejoins Claire et les triplés dans l'autre appartement", a-t-il expliqué, tout sourire.

Une famille recomposée XXL mais bien organisée

Claire Francisci est maman de triplés – Léo, Florian et Angélique – tandis qu'Arnaud est papa d'un garçon, Oscar. Une joyeuse tribu recomposée, mais pas toujours simple à gérer… surtout sous le même toit. Alors pour éviter le chaos, chacun a son espace, ses repères, son cocon. Et visiblement, ça fonctionne à merveille.

"C'est pas évident tous les jours, mais aujourd'hui, ça marche”, a confié l'acteur à Isabelle Ithurburu.

Trois ados d'un coup ? Challenge accepté !

S'intégrer dans une famille recomposée, c'est une aventure. Mais Arnaud Ducret a relevé le défi haut la main : "Je me suis tout de suite très bien entendu avec les triplés. Et heureusement, parce que si les trois m'avaient rejeté, j'étais mal barré !"

L'humoriste reconnaît que l'adolescence, c'est sport : "Déjà avec mon fils, je répète trois fois… Là, c'est x4. Douze fois pour que ça rentre ! C'est épuisant, mais ils sont super bien élevés." Une manière bien à lui de dire qu'il y a beaucoup d'amour, et un peu de sueur aussi !

Arnaud et Claire : leur drôle de recette du bonheur

Vivre chacun chez soi, se retrouver à deux ou à six selon les moments, avoir du temps pour son enfant et pour sa moitié… Ce rythme atypique a permis au couple de trouver son équilibre. Pas de routine, pas de tensions, juste de l'organisation et beaucoup d'affection.

"Le fait d'avoir deux appartements, ça nous permet d'avoir du temps de qualité avec chacun, sans empiéter sur les autres."

Bref, Arnaud Ducret ne fait pas que nous faire rire à l'écran : il prouve aussi que l'amour, ça peut rimer avec liberté et complicité, même (et surtout) quand on sort des sentiers battus.

Un Normand qui pense… en duplex

Et si c'était ça, le secret du bonheur en 2025 ? Ne pas tout partager pour mieux se retrouver. Arnaud Ducret et Claire Francisci tracent leur route à deux vitesses… mais dans la même direction. Et franchement, ça à l'air de marcher !