People. Les mariages les plus glamours en Normandie : quand les célébrités choisissent la région pour leur grand jour

La Normandie, c'est là où les stars viennent sceller leur amour avec un "oui" digne d'un conte de fées… ou d'un film à gros budget. Imaginez : des châteaux majestueux, des robes de mariée qui brillent plus que le soleil normand (quand il veut bien se montrer), et des invités qui ressemblent à ceux d'un gala de Cannes. Ils sont nombreux à avoir célébré leur grand jour dans notre belle région, avec des cérémonies à couper le souffle. Retour sur les plus belles unions Normandes !

David Hallyday et Estelle Lefébure : une union de légendes dans l'Eure (15 septembre 1989 - Freneuse-sur-Risle et Abbaye Saint-Georges)

Quand le Rock et la mode se disent "oui"

Le 15 septembre 1989, la Normandie a accueilli un mariage iconique : celui de David Hallyday, fils du légendaire Johnny et de Sylvie Vartan, avec la mannequin Estelle Lefébure. Le couple a choisi de se dire "oui" dans la belle Freneuse-sur-Risle, avant de se rendre à l'abbaye Saint-Georges pour une cérémonie religieuse toute en élégance.

Des tenues qui font parler

David Hallyday, en costume gris impeccable avec une boutonnière de fleurs blanches, et Estelle Lefébure, resplendissante dans une robe en dentelle aux manches bouffantes, ont fait sensation. Un look intemporel qui a marqué les esprits à l'époque.

Un mariage royal… et une star de plus : Johnny !

L'événement a réuni un parterre de stars, dont Chantal Goya, Jean-Jacques Debout ou encore Carlos et Adeline Blondieau. Une journée à la fois glamour et authentique, qui a inscrit ce mariage dans les annales des unions les plus mémorables de la région.

Marie-Victoire de Kergorlay et Théodore de Moustier : un mariage tropical au Château de Canisy (août 2018 - Château de Canisy, dans la Manche)

Un mariage royal sous le soleil normand

En août 2018, Marie-Victoire de Kergorlay et Théodore de Moustier ont célébré leur union dans le cadre enchanteur du château de Canisy. Une journée placée sous le signe des tropiques, avec une décoration luxuriante et une météo parfaite.

Une robe digne d'un conte de fées

Marie-Victoire de Kergorlay, radieuse dans sa robe de dentelle et de soie, a traversé les jardins du château au bras de son père pour rejoindre l'église Saint-Pierre de Canisy. La cérémonie, accompagnée de musique tropicale, a ajouté une touche d'exotisme à ce mariage féerique.

Feu d'artifice et danse jusqu'au matin

Après un cocktail somptueux, un feu d'artifice a illuminé la nuit, tandis que les invités dansaient sous les étoiles, emportés par l'atmosphère magique de cette soirée. Un mariage inoubliable mêlant tradition et modernité !

Jean Dujardin et Nathalie Péchalat : un mariage discret à Deauville (19 mai 2018 - Manoir de Tourgéville)

L'acteur d'OSS 117 dit "oui" en Normandie

Le 19 mai 2018, Jean Dujardin, star de The Artist, et la patineuse Nathalie Péchalat ont célébré leur mariage en toute discrétion au Manoir de Tourgéville, près de Deauville. Ce mariage a eu lieu le même jour que celui de Harry et Meghan Markle, mais l'intimité du couple a fait de ce moment un souvenir précieux.

Des invités de prestige

Claude Lelouch, Elsa Zylberstein et Clovis Cornillac étaient présents pour trinquer à l'amour éternel. Un mariage chic et sobre, à l'image de ce couple discret mais toujours aussi glamour.

George Clooney absent… mais toujours dans l'esprit !

Petite anecdote : George Clooney, ami de Jean Dujardin, n'a pas pu être présent car il était à… un autre mariage royal !

Noor Farès et Alexandre Khawam : un mariage royal à Honfleur (2024 - Honfleur)

Un mariage grandiose dans le Pays d'Auge

Le mariage de Noor Farès et Alexandre Khawam en 2024 a marqué les esprits avec son luxe et son éclat. A Honfleur, la ville a été (quasi) privatisée pour l'occasion, avec un millier d'invités et des décorations inspirées des contes des Mille et une nuits.

Une robe haute couture et des invités prestigieux

Noor Farès, sublime dans sa robe Giambattista Valli, a échangé ses vœux sous une pluie de glycines blanches, avant de partir dans une Rolls-Royce vintage pour un dîner de gala magique. Les invités ont dégusté un repas raffiné sous une verrière géante, entourés de fleurs et de lumière.

Un mariage inspiré des contes royaux

Le mariage de Noor Farès et Alexandre Khawam a été un véritable conte de fées, avec des performances d'acrobates et des mets libanais préparés sur place. Une soirée féerique.

Mireille Darc et Pascal Desprez : une union intime au cœur du Pays d'Auge (2002 - Quetteville)

Un mariage discret pour une star

En 2002, Mireille Darc a épousé Pascal Desprez dans le petit village de Quetteville, en Normandie. Un mariage discret mais plein d'émotion, dans un cadre simple et intimiste.

La roseraie de Mireille : un cadre idyllique

Mireille et Pascal Desprez possédaient une résidence secondaire à Quetteville, où Mireille Darc cultivait une magnifique roseraie. Un endroit paisible, où l'amour a fleuri dans la simplicité.

Arnaud Ducret et Claire Francisci : un mariage au mont Saint-Michel (3 juillet 2021 - Mont Saint-Michel)

Un mariage romantique au sommet

Le 3 juillet 2021, Arnaud Ducret et Claire Francisci se sont dits "oui" au Mont Saint-Michel, dans un cadre historique et magique. Ce mariage a attiré de nombreuses célébrités, Cartman, Michaël Youn, Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Denitsa Ikonomova, Vincent Desagnat, François Alu, Ophélie Meunier, Mathieu Vergne et bien sûr Arthu, et la cérémonie a été marquée par des moments d'émotion et de joie.

Un mariage symbolique pour la famille

Claire Francisci, originaire de la région, a choisi de se marier dans la même mairie que ses parents et grands-parents. Un lieu chargé d'histoire et de symbolisme pour la famille.

