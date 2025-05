People. "Et là, tu te dis : ça y est" : la Normande Estelle Lefébure raconte son coup de foudre pour David Hallyday

Fin mars, les téléspectateurs de Un dimanche à la campagne ont découvert une facette plus intime d'Estelle Lefébure. L'ex-top model, née à Rouen et élevée en Normandie, est revenue sur un moment clé de sa vie : sa rencontre avec David Hallyday. Avec simplicité, elle a partagé l'émotion de ce jour pas comme les autres.

1988 : quand le destin s'en mêle sur un plateau télé

C'est dans l'émission Les Uns et les Autres, en 1988, que tout a commencé. Estelle Lefébure, alors débutante dans le mannequinat, descend les marches du studio. David Hallyday, jeune chanteur à la carrière naissante, les monte. Et là… le temps suspend son vol.

"On allait commencer l'enregistrement, et des gradins s'effondrent. En attendant qu'ils soient réparés, je descends les escaliers, David monte. On se regarde. Et là, tu te dis : 'Ça y est !' Tu ne te poses même pas de question. Ce qui est fou, c'est qu'un an plus tard, on se marie", raconte-t-elle à Frédéric Lopez, le regard pétillant.

Le mariage star en plein cœur de la Normandie

Le 15 septembre 1989, c'est dans l'Eure, à Freneuse-sur-Risle, que la Normandie devient le théâtre d'un mariage mythique. Après une cérémonie civile, les festivités se poursuivent dans le cadre somptueux de l'abbaye Saint-Georges.

Les invités ? Un casting digne d'un film : Johnny Hallyday bien sûr, mais aussi Chantal Goya, Carlos, Jean-Jacques Debout ou encore Adeline Blondieau. Une union à mi-chemin entre conte de fées et légende du showbiz français.

Quand la mode rencontre le rock : une image gravée dans les mémoires

Estelle Lefébure portait ce jour-là une robe en dentelle blanche, aux manches bouffantes, typique de l'élégance des années 90. David, lui, optait pour un costume gris sobre. Ensemble, ils incarnaient à merveille l'élégance française… version rock'n'love.

Deux filles, un héritage commun

De cette union sont nées deux filles, devenues à leur tour figures publiques : Ilona Smet (1995) et Emma Smet (1997). Une nouvelle génération entre strass et simplicité, élevée dans l'amour et l'équilibre, malgré la séparation du couple en 2001.

La Normandie dans le cœur, encore et toujours

Si Estelle Lefébure vit aujourd'hui loin de Rouen, ses racines normandes ne l'ont jamais quittée. "J'ai gardé la longère que mes parents avaient acquise avant ma naissance, à deux pas d'une forêt, non loin de Lisieux", révèle-t-elle dans une interview au Parisien. C'est là qu'elle a grandi, avant de partir à 19 ans pour Paris après avoir été repérée dans la rue par un agent de mannequins. Une trajectoire digne d'un scénario… bien normand.

